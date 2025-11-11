Україна щороку витрачає близько 7−8 млрд доларів на закупівлі з будівництва та відновлення Сьогодні 09:35

У 2023 році обсяг будівельних закупівель в Україні становив 296 млрд грн, а у 2024 році — 280 млрд грн, що дорівнює приблизно 7−8 млрд доларів або близько 4% ВВП. Такі ж показники очікуються і за підсумками 2025 року.

Про це повідомила старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко під час презентації результатів проєкту «Контроль витрат на відновлення». Розрахунки базуються на даних системи публічних закупівель «Прозорро».

Обсяги витрат і структура закупівель

За словами Колесніченко, майже 300 млрд грн щороку спрямовується на будівництво та відбудову, при цьому третина закупівель традиційно припадає на четвертий квартал. Виокремити окремо витрати лише на відбудову неможливо, однак вони входять до загального обсягу будівельних робіт.

За три роки відновлено 46% пошкоджених медичних і 28% освітніх закладів. Крім того, понад 1 млрд доларів спрямовано на компенсації за зруйноване житло. Водночас це значно менше, ніж потреби, визначені у звіті RDNA4, які оцінюються у 193 млрд доларів для відновлення житла, освіти, медицини, соціальної та муніципальної інфраструктури.

Причини сезонності витрат

Колесніченко пояснила, що основна концентрація закупівель наприкінці року пов’язана зі складною процедурою узгодження проєктів і виділення коштів з бюджетів різних рівнів.

«Було б доцільніше витрачати кошти рівномірно протягом року. Це дозволило б ефективніше планувати роботи з відбудови», — наголосила вона.

Лідери за обсягами закупівель

У 2023 році найбільші витрати на будівництво та відбудову (8,7 млрд грн) здійснила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

У 2024 році лідером став Київський метрополітен, який витратив 13,8 млрд грн на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії. «Ці роботи не належать до відбудови країни», — уточнила Колесніченко.

За дев’ять місяців 2025 року перше місце за обсягом фінансування посідає будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону для забезпечення водопостачання Миколаєва. Сума витрат становить 4,9 млрд грн. Це будівництво пов’язане з втратою Каховського водосховища.

Основні напрями відбудови

За словами Колесніченко, триває відновлення освітніх і медичних закладів, а також значні ресурси спрямовуються на захист та ремонт енергетичної інфраструктури після російських атак.

Третій рік поспіль найбільші обсяги будівельних закупівель фіксуються у Києві та Київській області, хоча тут вони рідко стосуються безпосередньо відбудови. Водночас серед лідерів за сумами витрат також перебувають Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.