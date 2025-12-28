0 800 307 555
В Грузії водіїв штрафуватимуть за надмірний шум

Світ
В Грузії з 1 січня 2026 року набуває чинності норма «Кодексу адміністративних правопорушень», відповідно до якої водіїв штрафуватимуть за надмірний шум.
Про це повідомляє «Грузия Online».

Розмір штрафів

Згідно з вказаною нормою, керування транспортним засобом, під час експлуатації якого шум перевищує допустимий рівень, спричиняє штраф у розмірі 100 ларі (31 євро).
У разі повторного порушення штраф складе 200 ларі (63 євро), а наступного разу водій транспортного засобу буде оштрафований на 300 ларі (95 євро).
Раніше Finance.ua писав, що в Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.
Порушенням вважається, якщо знак забруднений, закритий повністю або частково, перекритий рамками чи іншими предметами, або якщо символи на ньому не розбірливі на відстані 20 метрів.
За такі випадки передбачено штраф у розмірі 1190 гривень. Це стосується як випадкового забруднення, так і свідомого приховування знака.
За матеріалами:
Європейська правда
