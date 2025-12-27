Експерти назвали найкращу країну для пенсіонерів Сьогодні 16:07 — Світ

Експерти назвали найкращу країну для пенсіонерів

Перше місце в рейтингу найкращих країн для проживання на пенсії посіла Греція. Країна отримала найвищі бали за якість медицини, погоду та рівень соціальних послуг.

Про це йдеться в звіті команди International Living.

Країни оцінювалися на низкою критеріїв: візи, легкість інтеграції, вартість життя.

Чому Грецію визнали найкращою країною для життя на пенсії

За словами виконавчої редакторки International Living Дженніфер Стівенс, протягом багатьох років Португалія та Іспанія лідирували, але нещодавні зміни у візовій політиці та зростання вартості життя змушують пенсіонерів шукати альтернативи.

Греція тепер пропонує те, чого шукають багато людей — красиву, гостинну та доступну європейську базу з простими умовами для отримання посвідки на проживання і стилем життя, який відчувається насиченим у кожному сенсі.

Вона також додала, що це країна, «де ваші гроші працюють на вас, а дні здаються наповненими».

Щодо охорони здоров’я, International Living звернуло увагу на високий рівень приватної медицини. За словами кореспондента Ліни Горнер, поліси для двох осіб коштують близько 250 євро на місяць.

Орендувати житло біля моря пенсіонери можуть у середньому за 600−1000 євро на місяць (до 50 тис. гривень).

У звіті International Living також вказано, що варіанти отримання посвідки на проживання стали ключовим фактором у рейтингу.

Греція є однією з найлегших країн для отримання громадянства завдяки програмі «золотої візи».

ТОП-10 найкращих країн для виходу на пенсію:

Греція, Панама, Коста-Ріка, Португалія, Мексика, Італія, Франція, Іспанія, Таїланд, Малайзія.

Нагадаємо, компанія Global Citizen Solutions назвала Португалію найкращою країною для виходу на пенсію. За словами експерта, країна є найбезпечнішою у Європі та вирізняється високими показниками якості життя.

