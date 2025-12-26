0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина посилює правила допомоги для безробітних

Світ
2
Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
Німеччина готується до масштабних змін у системі соціальної підтримки. Із 1 липня 2026 року в країні запрацює нова модель допомоги для працездатних безробітних — Grundsicherung («базова підтримка»), яка прийде на зміну чинній програмі Bürgergeld. Уряд уже заявив, що нові правила передбачають значно жорсткіші вимоги до отримувачів допомоги.
Про це повідомляє Bild.

Що таке Grundsicherung, і кого вона стосується

Grundsicherung стане новою формою соціальної допомоги для працездатних безробітних. Йдеться приблизно про 3,87 млн осіб — саме стільки нинішніх отримувачів Bürgergeld офіційно вважаються працездатними і автоматично перейдуть на нову систему.
Читайте також
Реформа спрямована на посилення контролю за дотриманням умов отримання виплат і активнішу взаємодію безробітних із центрами зайнятості.

Розмір виплат

Попри зміну підходу, суми щомісячної допомоги залишаються на чинному рівні:
  • 563 євро — для однієї дорослої особи;
  • 506 євро — для партнера;
  • від 357 до 471 євро — для дітей залежно від віку.
У Федеральному міністерстві праці наголошують: держава й надалі оплачуватиме оренду житла та витрати на опалення, за умови дотримання встановлених правил.

Головна зміна — жорсткі санкції

Ключова відмінність Grundsicherung від Bürgergeld — система штрафів і обмежень. За новими правилами:
  • вже за перше порушення обов’язків виплати можуть скоротити на 30%;
  • після трьох пропущених візитів до центру зайнятості допомогу можуть припинити повністю
  • якщо людина понад чотири тижні не виходить на зв’язок, держава перестає виплачувати не лише допомогу, а й компенсацію за житло.
Для порівняння: у системі Bürgergeld санкції стартували з символічних 10%, що в уряді вважають недостатньо ефективним стимулом до пошуку роботи.

Що зміниться для українців у Німеччині

Окремі правила стосуються громадян України:
  • українці, які прибули до Німеччини після квітня 2025 року, більше не отримуватимуть Grundsicherung — для них передбачені нижчі виплати для шукачів притулку;
  • українці, які приїхали раніше та подали документи на статус біженця, залишаються в новій системі Grundsicherung на загальних умовах.
Це означає, що дата в’їзду та статус перебування стають ключовими факторами для доступу до соціальної допомоги.
Посилення санкцій робить систему значно менш гнучкою. Помилки у комунікації з центром зайнятості, пропущені зустрічі або неправильне оформлення документів можуть мати серйозні фінансові наслідки — аж до втрати виплат і компенсації за житло.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що реєстрація місця проживання в Німеччині або Anmeldung є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема громадян України.
За матеріалами:
visitukraine.today
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems