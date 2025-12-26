Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
Німеччина готується до масштабних змін у системі соціальної підтримки. Із 1 липня 2026 року в країні запрацює нова модель допомоги для працездатних безробітних — Grundsicherung («базова підтримка»), яка прийде на зміну чинній програмі Bürgergeld. Уряд уже заявив, що нові правила передбачають значно жорсткіші вимоги до отримувачів допомоги.
Що таке Grundsicherung, і кого вона стосується
Grundsicherung стане новою формою соціальної допомоги для працездатних безробітних. Йдеться приблизно про 3,87 млн осіб — саме стільки нинішніх отримувачів Bürgergeld офіційно вважаються працездатними і автоматично перейдуть на нову систему.
Реформа спрямована на посилення контролю за дотриманням умов отримання виплат і активнішу взаємодію безробітних із центрами зайнятості.
Розмір виплат
Попри зміну підходу, суми щомісячної допомоги залишаються на чинному рівні:
- 563 євро — для однієї дорослої особи;
- 506 євро — для партнера;
- від 357 до 471 євро — для дітей залежно від віку.
У Федеральному міністерстві праці наголошують: держава й надалі оплачуватиме оренду житла та витрати на опалення, за умови дотримання встановлених правил.
Головна зміна — жорсткі санкції
Ключова відмінність Grundsicherung від Bürgergeld — система штрафів і обмежень. За новими правилами:
- вже за перше порушення обов’язків виплати можуть скоротити на 30%;
- після трьох пропущених візитів до центру зайнятості допомогу можуть припинити повністю
- якщо людина понад чотири тижні не виходить на зв’язок, держава перестає виплачувати не лише допомогу, а й компенсацію за житло.
Для порівняння: у системі Bürgergeld санкції стартували з символічних 10%, що в уряді вважають недостатньо ефективним стимулом до пошуку роботи.
Що зміниться для українців у Німеччині
Окремі правила стосуються громадян України:
- українці, які прибули до Німеччини після квітня 2025 року, більше не отримуватимуть Grundsicherung — для них передбачені нижчі виплати для шукачів притулку;
- українці, які приїхали раніше та подали документи на статус біженця, залишаються в новій системі Grundsicherung на загальних умовах.
Це означає, що дата в’їзду та статус перебування стають ключовими факторами для доступу до соціальної допомоги.
Посилення санкцій робить систему значно менш гнучкою. Помилки у комунікації з центром зайнятості, пропущені зустрічі або неправильне оформлення документів можуть мати серйозні фінансові наслідки — аж до втрати виплат і компенсації за житло.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що реєстрація місця проживання в Німеччині або Anmeldung є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема громадян України.
