Україна та Німеччина запускають програму JobConnect

Україна та Німеччина домовилися про спільну підтримку реформ ринку праці. Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) підписали Декларацію про наміри щодо запуску програми JobConnect. Вона має допомогти модернізувати систему зайнятості, посилити соціально-економічний розвиток країни та підтримати рух України до європейської інтеграції.

Що передбачає декларація

Документ закріплює спільне бачення сторін щодо реформування ринку праці у зв’язку із соціальною політикою. Йдеться про посилення інституційної спроможності, ефективніше використання публічних ресурсів, а також готовність залучати до програми додаткових партнерів.

Які можливості дає JobConnect

JobConnect — новостворений проєкт, що фінансується Урядом Німеччини та впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

З 2026 року Німеччина планує підтримати реалізацію програми внеском у 10 млн євро. Проєкт спрямований на підтримку соціально-економічного розвитку України, реформ ринку праці у зв’язку із соціальною політикою, посилення інституційної спроможності та ефективніше використання публічних ресурсів.

Програма JobConnect орієнтована на практичний результат. Вона має надати людям зручні інструменти для пошуку роботи, а бізнесу — для підбору працівників. У фокусі — розвиток сучасних сервісів зайнятості, нові підходи до підбору вакансій і навчання, а також рішення, що допомагають людям повернутися на ринок праці та підвищити свою конкурентоспроможність.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що партнерство з Урядом Німеччини дозволяє масштабувати ці інструменти та забезпечити зрозумілу координацію між ключовими стейкхолдерами.

Частина ширшої реформи

Підписання Декларації про наміри є складовою ширшого порядку денного реформ ринку праці в Україні. Також це крок до поглиблення співпраці з міжнародними партнерами для впровадження сучасних рішень у сфері зайнятості.

