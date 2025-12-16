НБУ оцінив зростання ВВП та дав прогноз на наступні роки
Економіка України у ІІІ кварталі 2025 року прискорила відновлення. Регулятор очікує подальшого прискорення економіки вже наприкінці року та помірного зростання у 2026−2027 роках.
Про це йдеться у коментарі Нацбанку щодо зміни реального ВВП.
Як і прогнозував регулятор, темпи відновлення економіки пришвидшилися порівняно з ІІ кварталом 2025 року.
Зростання ВВП: що показала статистика
За даними Державної служби статистики, у ІІІ кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 2,1% у річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом економіка додала 0,8% у сезонно скоригованому вимірі.
Ключові драйвери зростання економіки
Основну підтримку економічному зростанню забезпечив фіскальний імпульс, кажуть у НБУ. Споживання сектору державного управління зросло на 12,2% р/р і дало найбільший внесок у зміну ВВП — 4,1 в. п. Це стало можливим завдяки значному міжнародному фінансуванню.
Кінцеві витрати домогосподарств збільшилися на 6,7% р/р, а їхній внесок у динаміку ВВП залишався додатним — 3,9 в. п.
Інвестиції знову зростали
Валове нагромадження основного капіталу зросло на 11,5% р/р і додало 2,2 в. п. до ВВП. Інвестиційна активність пожвавилася насамперед у будівництві, переробці агропродукції та оборонному секторі.
Цьому сприяли й високі капітальні видатки бюджету: у ІІІ кварталі 2025 року їхні номінальні обсяги були одними з найвищих від початку повномасштабного вторгнення.
Чистий експорт тисне на зростання
Від’ємний внесок чистого експорту у зміну ВВП зріс до 8,9 в. п. Експорт скорочувався через низькі запаси агропродукції, слабкий попит на продукцію ГМК та нові умови торгівлі з ЄС.
Водночас імпорт товарів і послуг зростав швидше — на тлі закупівель машинобудівної та металургійної продукції для оборони й відновлення інфраструктури.
Динаміка за секторами
Найшвидше зростала валова додана вартість секторів державного управління та оборони — на 15,1% р/р. Позитивна динаміка також зберігалася в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.
Поліпшення ситуації в енергетиці сприяло зростанню ВДВ енергетичного сектору до 6,7% р/р та підтримало промисловість. ВДВ обробної промисловості зросла на 1,7% р/р, а скорочення у добувній промисловості сповільнилося до 2,1% р/р.
Завдяки внутрішньому попиту та стабільному енергопостачанню обсяги будівельних робіт зросли на 31,5% р/р. Торгівля додала 2,6% р/р.
Водночас аграрний сектор залишався слабким: скорочення виробництва сповільнилося до 12,3% через перенесення збору врожаю між кварталами. Транспортна галузь продовжила падіння — до 9,3% р/р на тлі зменшення експортних перевезень.
Прогнози: відновлення триватиме, але з ризиками
НБУ очікує, що у IV кварталі 2025 року зростання економіки пришвидшиться до 3,4% завдяки бюджетним стимулам і приватному споживанню. За підсумками року зростання ВВП прогнозується близьким до 1,9%.
У наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання — до 2−3% — за рахунок збільшення врожаїв та інвестицій у відбудову й оборонний комплекс.
Основним ризиком залишається перебіг повномасштабної війни, а також можливі проблеми з обсягами та ритмічністю зовнішнього фінансування. Водночас НБУ не виключає позитивних сценаріїв у разі посилення міжнародної підтримки України та просування до справедливого й тривалого миру.
