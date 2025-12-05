0 800 307 555
Агентство Fitch покращило прогноз зростання світового ВВП у 2025−2026 роках

Світ
18
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогнози глобального зростання на 2025 та 2026 роки через інвестиції в IT та фондовий ринок.
Про це йдеться у звіті Global Economic Outlook. Агентство покращило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%.
При цьому With Ratings прогнозує, що у 2026 році глобальне економічне зростання сповільниться до 2,4%, що трохи вище за попередню оцінку у 2,3%.
«Зростання інвестицій в IT-сферу і збільшення добробуту нанесення завдяки ралі фондових ринків пом’якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають», — ідеться в повідомленні агентства.
Прогноз зростання ВВП США на цей рік підвищено до 1,8% з 1,6%, єврозони — до 1,4% з 1,1%. У 2026 році агентство очікує зростання американської економіки на 1,9% і європейської — на 1,3%. Китай, за оцінкою Fitch, зросте на 4,8% у 2025 році та на 4,1% - у 2026-му.
Fitch поліпшило прогнози і для Індії — до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Переглянути показники вдалось завдяки хорошим показникам споживчих витрат, а також зниженню інфляції та очікуваним пом’якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ. Експерти вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії утричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ буде утримувати ставки на поточному рівні.
До слова, МВФ також переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Цьому посприяло помʼякшення торговельних обмежень США, послаблення долара та економічна стійкість Китаю.
Водночас прогноз суперечить застереженням МВФ про можливе сповільнення економіки через торговельну війну. Щоправда, зростання у 3% є нижчим за середній показник 3,7%, який фіксували до пандемії коронавірусу. Тож МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.
За матеріалами:
Zaxid.net
Payment systems