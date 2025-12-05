Агентство Fitch покращило прогноз зростання світового ВВП у 2025−2026 роках Сьогодні 07:23 — Світ

Агентство Fitch покращило прогноз зростання світового ВВП у 2025−2026 роках

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогнози глобального зростання на 2025 та 2026 роки через інвестиції в IT та фондовий ринок.

Про це йдеться у звіті Global Economic Outlook. Агентство покращило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%.

При цьому With Ratings прогнозує, що у 2026 році глобальне економічне зростання сповільниться до 2,4%, що трохи вище за попередню оцінку у 2,3%.

«Зростання інвестицій в IT-сферу і збільшення добробуту нанесення завдяки ралі фондових ринків пом’якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають», — ідеться в повідомленні агентства.

Прогноз зростання ВВП США на цей рік підвищено до 1,8% з 1,6%, єврозони — до 1,4% з 1,1%. У 2026 році агентство очікує зростання американської економіки на 1,9% і європейської — на 1,3%. Китай, за оцінкою Fitch, зросте на 4,8% у 2025 році та на 4,1% - у 2026-му.

Читайте також Світовий банк змінив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Fitch поліпшило прогнози і для Індії — до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Переглянути показники вдалось завдяки хорошим показникам споживчих витрат, а також зниженню інфляції та очікуваним пом’якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ. Експерти вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії утричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ буде утримувати ставки на поточному рівні.

До слова, МВФ також переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Цьому посприяло помʼякшення торговельних обмежень США, послаблення долара та економічна стійкість Китаю.

Читайте також ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік

Водночас прогноз суперечить застереженням МВФ про можливе сповільнення економіки через торговельну війну. Щоправда, зростання у 3% є нижчим за середній показник 3,7%, який фіксували до пандемії коронавірусу. Тож МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.