ТОП-10 найкомфортніших міст у світі (інфографіка)

ТОП-10 найкомфортніших міст у світі (інфографіка)

Індекс глобальних міст оцінював напрямки по всьому світу, щоб визначити «найкомфортніший для життя напрямок» на планеті.

Про це пише видання Express

У дослідженні розглядалися шість життєво важливих факторів:

тривалість життя,

дохід на душу населення,

рівність доходів,

зручності для відпочинку та культури, швидкість інтернету,

вартість житла.

Хоча європейські міста посідають лідируючі позиції, один австралійський мегаполіс також забезпечив собі місце в цьому рейтингу.

Ось 10 міст, що визнані найкомфортнішими у світі:

Нант

Це гарне місто на заході Франції може похвалитися історичними пам’ятками та жвавим міським життям.

Цюрих

Найбільше місто Швейцарії славиться своїм високим рівнем життя та неймовірними краєвидами, а також яскравою культурною атмосферою.

Рейк’явік

Столиця Ісландії постійно входить до переліку найкращих міст для життя у світі — це ідеальне місце для спокійних прогулянок, спостереження за птахами та активного культурного життя.

Люксембург

Столиця однойменної країни відома низьким рівнем злочинності та бездоганно чистими й красивими вулицями. Окрім того, там є безплатний громадський транспорт.

Базель

Швейцарське місто поєднує багату культуру та практичні й високоякісні умови життя.

Берген

Це місто вважається одним з найкомфортніших у Норвегії — воно може похвалитися неймовірними краєвидами: фіордами, горами та узбережжям.

Берн

Столиця Швейцарії може похвалитися неймовірним середньовічним старим містом, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Канберра

Столиця Австралії відома як надзвичайно комфортний мегаполіс, що поєднує унікальну природну красу, сучасні зручності та добре продуманий міський дизайн

Гренобль

Саме це місто, розташоване у Французьких Альпах — це справжня перлина, що водночас є найкомфортнішим містом для життя у світі. Жвава культура поєднується з відмінною якістю життя та неймовірною природою. Окрім того, місто є центром наукових досліджень та технологічних інновацій.

