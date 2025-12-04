ТОП-10 найкомфортніших міст у світі (інфографіка)
Індекс глобальних міст оцінював напрямки по всьому світу, щоб визначити «найкомфортніший для життя напрямок» на планеті.
Про це пише видання Express.
У дослідженні розглядалися шість життєво важливих факторів:
- тривалість життя,
- дохід на душу населення,
- рівність доходів,
- зручності для відпочинку та культури, швидкість інтернету,
- вартість житла.
Хоча європейські міста посідають лідируючі позиції, один австралійський мегаполіс також забезпечив собі місце в цьому рейтингу.
Ось 10 міст, що визнані найкомфортнішими у світі:
Нант
Це гарне місто на заході Франції може похвалитися історичними пам’ятками та жвавим міським життям.
Цюрих
Найбільше місто Швейцарії славиться своїм високим рівнем життя та неймовірними краєвидами, а також яскравою культурною атмосферою.
Рейк’явік
Столиця Ісландії постійно входить до переліку найкращих міст для життя у світі — це ідеальне місце для спокійних прогулянок, спостереження за птахами та активного культурного життя.
Люксембург
Столиця однойменної країни відома низьким рівнем злочинності та бездоганно чистими й красивими вулицями. Окрім того, там є безплатний громадський транспорт.
Базель
Швейцарське місто поєднує багату культуру та практичні й високоякісні умови життя.
Берген
Це місто вважається одним з найкомфортніших у Норвегії — воно може похвалитися неймовірними краєвидами: фіордами, горами та узбережжям.
Берн
Столиця Швейцарії може похвалитися неймовірним середньовічним старим містом, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Канберра
Столиця Австралії відома як надзвичайно комфортний мегаполіс, що поєднує унікальну природну красу, сучасні зручності та добре продуманий міський дизайн
Гренобль
Саме це місто, розташоване у Французьких Альпах — це справжня перлина, що водночас є найкомфортнішим містом для життя у світі. Жвава культура поєднується з відмінною якістю життя та неймовірною природою. Окрім того, місто є центром наукових досліджень та технологічних інновацій.
