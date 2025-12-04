0 800 307 555
ТОП-10 найкомфортніших міст у світі (інфографіка)

Світ
23
Індекс глобальних міст оцінював напрямки по всьому світу, щоб визначити «найкомфортніший для життя напрямок» на планеті.
Про це пише видання Express.
У дослідженні розглядалися шість життєво важливих факторів:
  • тривалість життя,
  • дохід на душу населення,
  • рівність доходів,
  • зручності для відпочинку та культури, швидкість інтернету,
  • вартість житла.
Хоча європейські міста посідають лідируючі позиції, один австралійський мегаполіс також забезпечив собі місце в цьому рейтингу.
Ось 10 міст, що визнані найкомфортнішими у світі:
Нант

Це гарне місто на заході Франції може похвалитися історичними пам’ятками та жвавим міським життям.

Цюрих

Найбільше місто Швейцарії славиться своїм високим рівнем життя та неймовірними краєвидами, а також яскравою культурною атмосферою.

Рейк’явік

Столиця Ісландії постійно входить до переліку найкращих міст для життя у світі — це ідеальне місце для спокійних прогулянок, спостереження за птахами та активного культурного життя.

Люксембург

Столиця однойменної країни відома низьким рівнем злочинності та бездоганно чистими й красивими вулицями. Окрім того, там є безплатний громадський транспорт.

Базель

Швейцарське місто поєднує багату культуру та практичні й високоякісні умови життя.
Берген
Це місто вважається одним з найкомфортніших у Норвегії — воно може похвалитися неймовірними краєвидами: фіордами, горами та узбережжям.

Берн

Столиця Швейцарії може похвалитися неймовірним середньовічним старим містом, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Канберра

Столиця Австралії відома як надзвичайно комфортний мегаполіс, що поєднує унікальну природну красу, сучасні зручності та добре продуманий міський дизайн

Гренобль

Саме це місто, розташоване у Французьких Альпах — це справжня перлина, що водночас є найкомфортнішим містом для життя у світі. Жвава культура поєднується з відмінною якістю життя та неймовірною природою. Окрім того, місто є центром наукових досліджень та технологічних інновацій.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
