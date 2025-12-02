Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона Сьогодні 18:33 — Світ

Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона

У 2024 році порти ЄС зафіксували 417,8 мільйона пасажирів, оскільки сектор продовжував демонструвати ознаки відновлення після спаду, спричиненого COVID.

Кількість пасажирів була на 24,3 мільйона вищою, ніж у 2023 році (+6,2%), а загальний обсяг пасажиропотоку наблизився до рівня 2019 року (-0,1%).

Ця інформація взята з даних про морських пасажирів, опублікованих сьогодні Євростатом.

У 2024 році на 10 країн, кожна з яких мала понад 14 мільйонів пасажирів, припадало 94,1% усіх морських пасажирських перевезень у ЄС.

Де найбільше

Італійські порти зафіксували 93,5 мільйона пасажирів, або 22,4% від загального обсягу ЄС.

Зза ними йде Греція з 81,1 мільйоном пасажирів (19,4%).

Данія посіла третє місце з 41,3 мільйонами пасажирів (9,9%).

