0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона

Світ
23
Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона
Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона
У 2024 році порти ЄС зафіксували 417,8 мільйона пасажирів, оскільки сектор продовжував демонструвати ознаки відновлення після спаду, спричиненого COVID.
Кількість пасажирів була на 24,3 мільйона вищою, ніж у 2023 році (+6,2%), а загальний обсяг пасажиропотоку наблизився до рівня 2019 року (-0,1%).
Ця інформація взята з даних про морських пасажирів, опублікованих сьогодні Євростатом.
Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона
У 2024 році на 10 країн, кожна з яких мала понад 14 мільйонів пасажирів, припадало 94,1% усіх морських пасажирських перевезень у ЄС.

Де найбільше

Італійські порти зафіксували 93,5 мільйона пасажирів, або 22,4% від загального обсягу ЄС.
Зза ними йде Греція з 81,1 мільйоном пасажирів (19,4%).
Данія посіла третє місце з 41,3 мільйонами пасажирів (9,9%).
Кількість морських пасажирів у ЄС зросла на 24,3 мільйона
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems