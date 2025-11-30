0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країна, в якій жителі здійснюють найдовші щоденні поїздки

Світ
28
Країна, в якій жителі здійснюють найдовші щоденні поїздки
Країна, в якій жителі здійснюють найдовші щоденні поїздки
Південна Корея очолила світовий рейтинг за середньою тривалістю щоденних поїздок на роботу та у справах, що може мати серйозні психологічні наслідки, зокрема посилювати самотність та соціальну ізоляцію.
Про це пише The Korea Herald.
Читайте також
Нове дослідження, опубліковане у виданні Environmental Research Letters, проаналізувало щоденні поїздки у 43 країнах, які охоплюють понад половину населення світу.
Середній час у Кореї становить 1 годину 48 хвилин на день, тоді як світовий середній час — 1 година 8 хвилин. Це означає, що південнокорейці в середньому витрачають на дорогу на 40 хвилин більше, ніж решта світу.
Для багатьох мешканців Сеула, як-от Лі Хан-су (34 роки), який витрачає майже 2,5 години на дорогу в обидва кінці, такий режим став нормою: «Я до цього вже звик, але повністю виснажений, коли приходжу додому. Я просто хапаю щось поїсти і одразу лягаю спати».
Читайте також
Місцеві медичні експерти попереджають, що культура довгих поїздок може негативно впливати на психічне здоров’я.
Дослідження, проведене у вересні вченими з лікарні Kangbuk Samsung Hospital на основі опитування понад 24 тис. офісних працівників Сеула, виявило чіткий зв’язок:
  • Поїздка в один кінець понад 60 хвилин: спостерігається значно вищий ризик самотності.
  • Ризик самотності у сімейних стосунках: на 49% вищий у тих, хто їздить на роботу/у справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.
  • Ризик самотності у ширших соціальних стосунках: На 36% вищий у тих, хто їздить на роботу/у справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems