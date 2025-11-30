Країна, в якій жителі здійснюють найдовші щоденні поїздки Сьогодні 23:26 — Світ

Країна, в якій жителі здійснюють найдовші щоденні поїздки

Південна Корея очолила світовий рейтинг за середньою тривалістю щоденних поїздок на роботу та у справах, що може мати серйозні психологічні наслідки, зокрема посилювати самотність та соціальну ізоляцію.

Про це пише The Korea Herald.

Читайте також Де знайти роботу в Німеччині без знання мови

Нове дослідження, опубліковане у виданні Environmental Research Letters, проаналізувало щоденні поїздки у 43 країнах, які охоплюють понад половину населення світу.

Середній час у Кореї становить 1 годину 48 хвилин на день, тоді як світовий середній час — 1 година 8 хвилин. Це означає, що південнокорейці в середньому витрачають на дорогу на 40 хвилин більше, ніж решта світу.

Для багатьох мешканців Сеула, як-от Лі Хан-су (34 роки), який витрачає майже 2,5 години на дорогу в обидва кінці, такий режим став нормою: «Я до цього вже звик, але повністю виснажений, коли приходжу додому. Я просто хапаю щось поїсти і одразу лягаю спати».

Читайте також Сезонна робота у Чехії: де і скільки можна заробити перед Різдвом

Місцеві медичні експерти попереджають, що культура довгих поїздок може негативно впливати на психічне здоров’я.

Дослідження, проведене у вересні вченими з лікарні Kangbuk Samsung Hospital на основі опитування понад 24 тис. офісних працівників Сеула, виявило чіткий зв’язок:

Поїздка в один кінець понад 60 хвилин: спостерігається значно вищий ризик самотності.

Ризик самотності у сімейних стосунках: на 49% вищий у тих, хто їздить на роботу/у справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.

Ризик самотності у ширших соціальних стосунках: На 36% вищий у тих, хто їздить на роботу/у справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.