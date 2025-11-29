У яких воєводствах Польщі платять найвищі зарплати: рейтинг Сьогодні 16:04 — Світ

Аналітики Головного статистичного управління Польщі (GUS) опублікували свіжі дані щодо середньої валової зарплати у воєводствах за 2024 рік. Лише один регіон показав середній заробіток вище ніж 9 000 злотих — Мазовецьке воєводство.

Про це пише inpoland.

Де у Польщі заробляють найбільше

Аналітики зазначають, що всі воєводства продемонстрували зростання середніх брутто-зарплат порівняно з 2023 роком.

Як свідчать дані GUS, Мазовецьке воєводство утримує перше місце другий рік поспіль. Тут працівники отримують середню валову зарплату у розмірі 9 488,94 злотих.

Далі слідує Нижньосілезьке воєводство, де середня зарплата становила 8 359,59 злотих у 2024 році.

Закриває трійку лідерів Малопольське воєводство із середньою валовою заробітною платою 8 249,31 злотих.

Рейтинг воєводств Польщі за рівнем зарплат:

Мазовецьке воєводство — 9 488,94 злотих,

Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих,

Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих,

Сілезьке воєводство — 8096,38 злотих,

Поморське воєводство — 8 066,89 злотих,

Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих,

Опольське воєводство — 7 536,33 злотих,

Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих,

Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих,

Любуське воєводство — 7 425,38 злотих,

Підляське воєводство — 7 446,20 злотих,

Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих,

Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злоти

Свєнтокшиське воєводство — 7236,58 злотих,

Підкарпатське воєводство — 7175,92 злотих,

Вармінсько-Мазурське воєводство — 7133,90 злотих.

Finance.ua вже писав , що за дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і у вересні склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання в різних галузях виявилися неоднаковими.

Найбільше підвищення заробітної плати спостерігалося у таких сферах:

виробництво комп’ютерів та електроніки (+10,9%),

харчова промисловість (+9,8%),

транспортне обладнання, зокрема військове (+9,2%),

машинобудування (+9,1%),

автомобільна промисловість (+8,8%),

виробники меблів (+8,9%).

