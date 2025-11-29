0 800 307 555
У яких воєводствах Польщі платять найвищі зарплати: рейтинг

Аналітики Головного статистичного управління Польщі (GUS) опублікували свіжі дані щодо середньої валової зарплати у воєводствах за 2024 рік. Лише один регіон показав середній заробіток вище ніж 9 000 злотих — Мазовецьке воєводство.
Де у Польщі заробляють найбільше

Аналітики зазначають, що всі воєводства продемонстрували зростання середніх брутто-зарплат порівняно з 2023 роком.
Як свідчать дані GUS, Мазовецьке воєводство утримує перше місце другий рік поспіль. Тут працівники отримують середню валову зарплату у розмірі 9 488,94 злотих.
Далі слідує Нижньосілезьке воєводство, де середня зарплата становила 8 359,59 злотих у 2024 році.
Закриває трійку лідерів Малопольське воєводство із середньою валовою заробітною платою 8 249,31 злотих.
Рейтинг воєводств Польщі за рівнем зарплат:
  • Мазовецьке воєводство — 9 488,94 злотих,
  • Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих,
  • Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих,
  • Сілезьке воєводство — 8096,38 злотих,
  • Поморське воєводство — 8 066,89 злотих,
  • Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих,
  • Опольське воєводство — 7 536,33 злотих,
  • Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих,
  • Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих,
  • Любуське воєводство — 7 425,38 злотих,
  • Підляське воєводство — 7 446,20 злотих,
  • Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих,
  • Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злоти
  • Свєнтокшиське воєводство — 7236,58 злотих,
  • Підкарпатське воєводство — 7175,92 злотих,
  • Вармінсько-Мазурське воєводство — 7133,90 злотих.
Finance.ua вже писав, що за дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і у вересні склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання в різних галузях виявилися неоднаковими.
Найбільше підвищення заробітної плати спостерігалося у таких сферах:
  • виробництво комп’ютерів та електроніки (+10,9%),
  • харчова промисловість (+9,8%),
  • транспортне обладнання, зокрема військове (+9,2%),
  • машинобудування (+9,1%),
  • автомобільна промисловість (+8,8%),
  • виробники меблів (+8,9%).
