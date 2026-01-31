0 800 307 555
Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу

Світ
ТОП повносервісних і бюджетних авіаперевізників
Австралійська аналітична платформа AirlineRatings.com проаналізувала роботу 320 авіакомпаній у світі та оприлюднила щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу на 2026 рік, що охоплює як перевізників повного сервісу, так і лоукости.
Про це пише visitworld.today.
Експерти AirlineRatings проаналізували діяльність 320 авіакомпаній за такими критеріями:
  • Історія аварій та серйозних інцидентів;
  • Результати аудитів авіаційних регуляторів;
  • Вік та технічний стан флоту;
  • Підготовка пілотів і екіпажу;
  • Ініціативи у сфері безпеки;
  • Корпоративна культура звітності;
  • Заходи щодо зниження ризиків турбулентності.
У 2026 році аналітики вперше приділили підвищену увагу запобіганню травмам, пов’язаним із турбулентністю, яка залишається основною причиною ушкоджень на борту.

ТОП-25 найбезпечніших авіакомпаній повного сервісу (2026)

Лідером рейтингу далекомагістральних перевізників стала Etihad Airways.
До списку також увійшли:
  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. Starlux
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta Air Lines
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways
Варто зазначити, що British Airways опустилася з 15-го на 18-те місце порівняно з минулим роком.

Найбезпечніші лоукост-авіакомпанії світу у 2026 році

В окремому рейтингу бюджетних перевізників перші позиції зайняли азійські та близькосхідні авіакомпанії:
  1. HK Express
  2. Jetstar Australia
  3. Scoot
  4. FlyDubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. Flynas
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair (Ірландія та Велика Британія)
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline (Chile)
При цьому Ryanair, яка у 2025 році посідала 3-тє місце, у новому рейтингу опустилася одразу на 18-ту позицію. Також зниження зафіксовано у Jet2 та EasyJet, хоча вони й залишаються в топ-20.

Що кажуть експерти

Генеральна директорка AirlineRatings Шерон Петерсен наголосила, що сам факт інцидентів не означає низький рівень безпеки.
Інциденти є нормальною частиною авіаційних операцій. Вирішальну роль відіграє професіоналізм пілотів і бортпровідників — саме він визначає, чи переросте ситуація у серйозну подію
— пояснила Петерсен.

Вона також зазначила, що повна відсутність зафіксованих інцидентів може свідчити не про ідеальну безпеку, а про проблеми зі звітністю.
За даними AirlineRatings, фактичний рівень серйозних інцидентів у ТОП-25 становить від 0,002 до 0,09 на рейс, що підкреслює високі стандарти безпеки сучасної авіації.
За матеріалами:
visitworld.today
Розраховуйте на
