ТОП повносервісних і бюджетних авіаперевізників

Австралійська аналітична платформа AirlineRatings.com проаналізувала роботу 320 авіакомпаній у світі та оприлюднила щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу на 2026 рік, що охоплює як перевізників повного сервісу, так і лоукости.

Про це пише visitworld.today.

Експерти AirlineRatings проаналізували діяльність 320 авіакомпаній за такими критеріями:

Історія аварій та серйозних інцидентів;

Результати аудитів авіаційних регуляторів;

Вік та технічний стан флоту;

Підготовка пілотів і екіпажу;

Ініціативи у сфері безпеки;

Корпоративна культура звітності;

Заходи щодо зниження ризиків турбулентності.

У 2026 році аналітики вперше приділили підвищену увагу запобіганню травмам, пов’язаним із турбулентністю, яка залишається основною причиною ушкоджень на борту.

ТОП-25 найбезпечніших авіакомпаній повного сервісу (2026)

Лідером рейтингу далекомагістральних перевізників стала Etihad Airways.

До списку також увійшли:

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air Starlux Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta Air Lines American Airlines Fiji Airways

Варто зазначити, що British Airways опустилася з 15-го на 18-те місце порівняно з минулим роком.

Найбезпечніші лоукост-авіакомпанії світу у 2026 році

В окремому рейтингу бюджетних перевізників перші позиції зайняли азійські та близькосхідні авіакомпанії:

HK Express Jetstar Australia Scoot FlyDubai EasyJet Group Southwest airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue Flynas Cebu Pacific Jet2 Ryanair (Ірландія та Велика Британія) Spring Airlines China Transavia Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline (Chile)

При цьому Ryanair, яка у 2025 році посідала 3-тє місце, у новому рейтингу опустилася одразу на 18-ту позицію. Також зниження зафіксовано у Jet2 та EasyJet, хоча вони й залишаються в топ-20.

Що кажуть експерти

Генеральна директорка AirlineRatings Шерон Петерсен наголосила, що сам факт інцидентів не означає низький рівень безпеки.

Інциденти є нормальною частиною авіаційних операцій. Вирішальну роль відіграє професіоналізм пілотів і бортпровідників — саме він визначає, чи переросте ситуація у серйозну подію — пояснила Петерсен.

Вона також зазначила, що повна відсутність зафіксованих інцидентів може свідчити не про ідеальну безпеку, а про проблеми зі звітністю.

За даними AirlineRatings, фактичний рівень серйозних інцидентів у ТОП-25 становить від 0,002 до 0,09 на рейс, що підкреслює високі стандарти безпеки сучасної авіації.

