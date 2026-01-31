Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу
Австралійська аналітична платформа AirlineRatings.com проаналізувала роботу 320 авіакомпаній у світі та оприлюднила щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу на 2026 рік, що охоплює як перевізників повного сервісу, так і лоукости.
Про це пише visitworld.today.
Експерти AirlineRatings проаналізували діяльність 320 авіакомпаній за такими критеріями:
- Історія аварій та серйозних інцидентів;
- Результати аудитів авіаційних регуляторів;
- Вік та технічний стан флоту;
- Підготовка пілотів і екіпажу;
- Ініціативи у сфері безпеки;
- Корпоративна культура звітності;
- Заходи щодо зниження ризиків турбулентності.
У 2026 році аналітики вперше приділили підвищену увагу запобіганню травмам, пов’язаним із турбулентністю, яка залишається основною причиною ушкоджень на борту.
ТОП-25 найбезпечніших авіакомпаній повного сервісу (2026)
Лідером рейтингу далекомагістральних перевізників стала Etihad Airways.
До списку також увійшли:
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar Airways
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- Starlux
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta Air Lines
- American Airlines
- Fiji Airways
Варто зазначити, що British Airways опустилася з 15-го на 18-те місце порівняно з минулим роком.
Найбезпечніші лоукост-авіакомпанії світу у 2026 році
В окремому рейтингу бюджетних перевізників перші позиції зайняли азійські та близькосхідні авіакомпанії:
- HK Express
- Jetstar Australia
- Scoot
- FlyDubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- Flynas
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair (Ірландія та Велика Британія)
- Spring Airlines China
- Transavia
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline (Chile)
При цьому Ryanair, яка у 2025 році посідала 3-тє місце, у новому рейтингу опустилася одразу на 18-ту позицію. Також зниження зафіксовано у Jet2 та EasyJet, хоча вони й залишаються в топ-20.
Що кажуть експерти
Генеральна директорка AirlineRatings Шерон Петерсен наголосила, що сам факт інцидентів не означає низький рівень безпеки.
Інциденти є нормальною частиною авіаційних операцій. Вирішальну роль відіграє професіоналізм пілотів і бортпровідників — саме він визначає, чи переросте ситуація у серйозну подію
— пояснила Петерсен.
Вона також зазначила, що повна відсутність зафіксованих інцидентів може свідчити не про ідеальну безпеку, а про проблеми зі звітністю.
За даними AirlineRatings, фактичний рівень серйозних інцидентів у ТОП-25 становить від 0,002 до 0,09 на рейс, що підкреслює високі стандарти безпеки сучасної авіації.
Поділитися новиною
Також за темою
Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу
У Нідерландах зросла мінімальна зарплата
ООН під загрозою фінансового колапсу через несплату внесків державами-членами — генсек ООН
У США розпочався частковий шатдаун
Мадейра підвищує плату за вхід на маршрути
Найбагатша країна Європи планує тимчасово підвищити податки