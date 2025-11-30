Країни ЄС з найбільшим рівнем довгострокового безробіття
Південні країни ЄС та Франція демонструють найвищі показники довготривалого безробіття. Найбільше страждають мігранти, люди з інвалідністю, молодь та громадяни з нижчим рівнем освіти.
Про це свідчать дані Eurostat, повідомляє Euronews.
Де в ЄС найвищий рівень довгострокового безробіття
За даними аналітиків, серед 13 мільйонів безробітних у ЄС, 4,2 мільйона шукають роботу понад рік.
Найвищий рівень довгострокового безробіття зафіксовано в Греції (5,4%), далі йдуть Іспанія (3,8%) та Словаччина (3,5%).
Натомість, найнижчі показники були в:
- Нідерландах (0,5%),
- Мальті (0,7%),
- Чехії, Данії та Польщі (по 0,8%).
Які регіони Європи потерпають найбільше
Особливо високі рівні довготривалого безробіття зафіксовані у південних країнах ЄС та найвіддаленіших регіонах Франції.
У іспанських автономних містах Мелілья (16,3%) та Сеута (15,8%) показники стали рекордними.
У французькому регіоні Гваделупа рівень перевищив 11%. В Італії найгірша ситуація в Кампанії (9,9%), Калабрії (8,3%) та Сицилії (8%).
Водночас найнижчі показники зафіксовано у чотирьох регіонах Чехії та Нідерландів, де рівень довгострокового безробіття становив 0,4%.
Загалом у 52 регіонах ЄС довготривале безробіття нижче за 1% — здебільшого це території на півночі Бельгії, у Чехії, Данії, північно-західної Угорщини, Нідерландів, Австрії, Польщі та Мальти.
Які групи населення найбільш вразливі до тривалого безробіття
Найуразливіші групи, за даними Європейської мережі церков та християнських неурядових організацій Eurodiaconia та Eurostat — це мігранти, люди з інвалідністю, молодь, люди з нижчим рівнем освіти.
Рівень безробіття серед молоді віком 15−24 роки досяг 14,9% — на 0,4% більше, ніж торік.
Як зазначають у Eurodiaconia, якщо молоді люди довго перебувають поза освітою та роботою, вони втрачають навички, впевненість і контакти — це підвищує ризик потрапити у довготривале безробіття.
До цього Finance.ua зазначав, що тенденція сповільнення ринку праці, яка вже деякий час спостерігається у Західній Європі, дійшла і до Польщі. Компанії стали обережнішими у формуванні кадрової політики: терміни розгляду резюме кандидатів зросли, а темпи найму помітно сповільнилися.
