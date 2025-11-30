0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни ЄС з найбільшим рівнем довгострокового безробіття

Світ
106
Країни ЄС з найбільшим рівнем довгострокового безробіття
Країни ЄС з найбільшим рівнем довгострокового безробіття
Південні країни ЄС та Франція демонструють найвищі показники довготривалого безробіття. Найбільше страждають мігранти, люди з інвалідністю, молодь та громадяни з нижчим рівнем освіти.
Про це свідчать дані Eurostat, повідомляє Euronews.

Де в ЄС найвищий рівень довгострокового безробіття

За даними аналітиків, серед 13 мільйонів безробітних у ЄС, 4,2 мільйона шукають роботу понад рік.
Читайте також
Найвищий рівень довгострокового безробіття зафіксовано в Греції (5,4%), далі йдуть Іспанія (3,8%) та Словаччина (3,5%).
Натомість, найнижчі показники були в:
  • Нідерландах (0,5%),
  • Мальті (0,7%),
  • Чехії, Данії та Польщі (по 0,8%).

Які регіони Європи потерпають найбільше

Особливо високі рівні довготривалого безробіття зафіксовані у південних країнах ЄС та найвіддаленіших регіонах Франції.
У іспанських автономних містах Мелілья (16,3%) та Сеута (15,8%) показники стали рекордними.
У французькому регіоні Гваделупа рівень перевищив 11%. В Італії найгірша ситуація в Кампанії (9,9%), Калабрії (8,3%) та Сицилії (8%).
Читайте також
Водночас найнижчі показники зафіксовано у чотирьох регіонах Чехії та Нідерландів, де рівень довгострокового безробіття становив 0,4%.
Загалом у 52 регіонах ЄС довготривале безробіття нижче за 1% — здебільшого це території на півночі Бельгії, у Чехії, Данії, північно-західної Угорщини, Нідерландів, Австрії, Польщі та Мальти.

Які групи населення найбільш вразливі до тривалого безробіття

Найуразливіші групи, за даними Європейської мережі церков та християнських неурядових організацій Eurodiaconia та Eurostat — це мігранти, люди з інвалідністю, молодь, люди з нижчим рівнем освіти.
Читайте також
Рівень безробіття серед молоді віком 15−24 роки досяг 14,9% — на 0,4% більше, ніж торік.
Як зазначають у Eurodiaconia, якщо молоді люди довго перебувають поза освітою та роботою, вони втрачають навички, впевненість і контакти — це підвищує ризик потрапити у довготривале безробіття.
До цього Finance.ua зазначав, що тенденція сповільнення ринку праці, яка вже деякий час спостерігається у Західній Європі, дійшла і до Польщі. Компанії стали обережнішими у формуванні кадрової політики: терміни розгляду резюме кандидатів зросли, а темпи найму помітно сповільнилися.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems