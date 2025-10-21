Яка допомога по частковому безробіттю передбачена для роботодавців Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Яка допомога по частковому безробіттю передбачена для роботодавців

Допомога по частковому безробіттю — це вид державної підтримки для застрахованих осіб, які втратили частину заробітку або доходу. Виплати надаються працівникам і фізичним особам-підприємцям (ФОП), якщо вони зазнали зменшення обсягів роботи через обставини, що не залежать від них.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Коли можна отримати допомогу

Підставами для надання допомоги можуть бути:

скорочення або зупинення виробництва;

зменшення обсягів виконаних робіт чи наданих послуг;

надзвичайні ситуації економічного або технологічного характеру;

запровадження надзвичайного чи воєнного стану;

встановлення карантину.

Хто має право на виплати

Допомогу можуть отримати наймані працівники та ФОП, якщо вони:

протягом останніх шести місяців до настання часткового безробіття сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

мають статус застрахованих осіб.

Основні умови отримання допомоги

Якщо у роботодавця зупинення чи скорочення виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг, і цей регрес охопив не менш як 20% чисельності працівників. Якщо рівень скорочення робочого часу працівників або ФОП становить 30% і більше на місяць. Якщо у роботодавця або ФОП немає заборгованості зі сплати заробітної плати, єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи заборгованості перед державним та місцевим бюджетом. Якщо роботодавець сплатив за кожного працівника або ФОП, який є застрахованою особою, єдиний внесок та страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення чи скорочення виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг.

Максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю не може перевищувати 50% мінімальної заробітної плати. Виплати здійснюються до 180 календарних днів протягом трьох років.

Як подати заяву

Оформити допомогу можна двома способами:

онлайн — через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості з використанням електронного підпису;

особисто — звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження діяльності.

Центр зайнятості розглядає заяву до п’яти робочих днів, а повідомлення про рішення надсилає протягом трьох днів після ухвалення.

Нагадаємо, в Україні рівень безробіття досягнув найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення. Попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується.

За даними дослідження «Оцінка ринку праці України 2024−2025» від Держслужби зайнятості, 80% безробітних українців хочуть працювати менше ніж за 20 000 грн. Лише 20% серед опитаних вказали бажаний рівень оплати праці понад 20 тис. грн.

