Українці мають право на надбавку до 24 тис. грн: кого це стосується

Деякі українці мають право на надбавки до пенсії від 500 до 24 000 грн, зокрема Герої України, ветерани війни, видатні спортсмени, космонавти та матері багатодітних сімей. Щоб отримати виплату, потрібно подати документи про звання або нагороду до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Зазначається, що це передбачено оновленим законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», який суттєво змінює підхід до визнання заслуг громадян і повністю позбавляє чинності радянські нагороди.

Як пояснює експерт, держава робить акцент на сучасних героях — борцях за незалежність, ветеранах війни, відомих спортсменах і багатодітних матерях. Право на підвищення пенсії мають:

Герої України;

Особи зі званням «народний» або «почесний», отриманим після 1991 року;

Видатні спортсмени, переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор;

Космонавти;

Матері п’ятьох і більше дітей (у разі смерті матері право переходить до батька).

Розмір надбавки визначається у межах 23−40% прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить від 543 до 944 грн на місяць.

Серед оновлень також — декомунізація системи. Всі радянські нагороди більше не враховуються при призначенні доплат. Якщо раніше пенсіонер мав радянський орден чи медаль, але не оформив надбавку — тепер зробити це вже неможливо.

Водночас у законі з’явилася нова категорія отримувачів — борці за незалежність України у ХХ столітті, зокрема репресовані та реабілітовані. Їм передбачено фіксовану щомісячну надбавку у 4 200 грн, яка щороку індексується. Уже з березня 2025 року ця сума зросте до 5 055,77 грн.

Деякі категорії, які раніше могли претендувати на підвищення, виключені із закону. Зокрема:

народні депутати України;

депутати місцевих рад чотирьох скликань.

Як зазначає Коробкін, ці особи вважаються соціально захищеними, тому держава спрямовує допомогу на інші, більш вразливі категорії населення.

Важливо не плутати пенсії за особливі заслуги перед Україною із доплатами за особливі заслуги перед Батьківщиною, що стосуються ветеранів війни.

за першим законом надбавка коливається від 500 до 4 000 грн;

за другим — становить до 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652 грн у 2025 році.

Після початку російської агресії в Україні з’явився окремий закон про винагороди за особливі заслуги перед Батьківщиною, який охоплює учасників бойових дій. Герої України, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» або Княгині Ольги, можуть отримати надбавку від однієї до трьох мінімальних зарплат, тобто до 24 000 грн на місяць.

Такі виплати нараховуються навіть до виходу на пенсію, як державне визнання заслуг перед країною. Виплата нараховується додатково до основної пенсії і не впливає на її розмір. Щоб отримати надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем проживання та подати:

паспорт і ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує звання чи нагороду;

заяву на встановлення доплати.

