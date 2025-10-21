Черги на кордоні з Польщею: прикордонники назвали причину Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Черги на кордоні з Польщею: прикордонники назвали причину

У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи нової системи EES.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску «Краківець» очікує 50 автівок.

EES — це електронна система , яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах.

Під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає: фотографування обличчя; зняття чотирьох відбитків пальців.

При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

Плануючи поїздки, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки.

технічні збої, які можуть виникнути при реєстрації. Вчора ми писали, про процес реєстрації та

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.