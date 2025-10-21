0 800 307 555
Черги на кордоні з Польщею: прикордонники назвали причину

Особисті фінанси
У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи нової системи EES.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску «Краківець» очікує 50 автівок.
EES — це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах.
Під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає: фотографування обличчя; зняття чотирьох відбитків пальців.
При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.
Плануючи поїздки, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки.
Вчора ми писали, про процес реєстрації та технічні збої, які можуть виникнути при реєстрації.
Також перегляньте посібник для першої поїздки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
