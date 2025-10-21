Черги на кордоні з Польщею: прикордонники назвали причину
У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи нової системи EES.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску «Краківець» очікує 50 автівок.
EES — це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах.
Під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає: фотографування обличчя; зняття чотирьох відбитків пальців.
При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.
Плануючи поїздки, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки.
Вчора ми писали, про процес реєстрації та технічні збої, які можуть виникнути при реєстрації.
Також перегляньте посібник для першої поїздки.
