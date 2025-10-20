Система в’їзду та виїзду (EES): які збої та затримки можуть бути Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Система в’їзду/виїзду (EES) — це цифрова система перетину кордонів, яка набула чинності 12 жовтня 2025 року. Ручне проставлення штампів у паспортах було замінено електронною системою реєстрації на зовнішніх кордонах 29 європейських країн.

Про це нагадує schengenvisainfo.

Система реєструє всіх громадян країн, що не входять до ЄС, які прибувають до країн Шенгенської зони для короткострокового перебування (не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів).

За даними Комісії, це стосується як власників віз, так і мандрівників, які не потребують візи.

EES збирає такі дані

Зображення облич (всі мандрівники);

Відбитки пальців (лише для мандрівників без візи);

Біометричні дані з паспортів;

Дати та місця в’їзду та виїзду.

Система EES автоматично розрахує кількість днів вашого перебування в Шенгенській зоні та кількість днів, що залишилися до закінчення вашого 90-денного терміну перебування. Ця інформація зберігатиметься протягом трьох років (п'яти років, якщо ви перевищили дозволений термін перебування).

Впровадження системи EES буде поетапним. Країни впроваджують її до 10 квітня 2026 року. Протягом цього часу на деяких кордонах може діяти EES, а на інших все ще ставити штампи в паспортах.

Система EES була запущена 12 жовтня 2025 року і зараз перебуває на етапі поступового впровадження. Держави-члени поступово впроваджують систему на окремих прикордонних пунктах до 10 квітня 2026 року.

Поточний статус залежить від місцезнаходження. Великі європейські аеропорти розпочали роботу, тоді як менші пункти пропуску через кордон продовжують використовувати паспортні штампи. Зверніться до вашого конкретного пункту пропуску, щоб дізнатися про поточні процедури.

Процес реєстрації

Згідно з посібником ACI Europe , аеропорти використовуватимуть одну з трьох систем:

Традиційні кабінки з біометричним обладнанням. Кіоски самообслуговування з подальшою перевіркою співробітником. Повністю автоматизовані кіоски.

Перша реєстрація включає:

Сканування паспорта. Фотозйомка. Зняття відбитків пальців (для мандрівників, які не мають візи) Перевірка бази даних у VIS та SIS. Створення вашого цифрового запису.

Примітка щодо відбитків пальців: сканер знімає чотири відбитки — вказівного, середнього, безіменного та мізинця з однієї руки. Якщо це не спрацює, спробують зняти відбитки з іншої руки. Великі пальці не скануються.

Наступні візити протягом 3 років: потрібне лише сканування паспорта та перевірка обличчя. Обробка значно швидша.

Технічні збої

У разі технічного збою:

Можливе тимчасове повернення до штампування паспорта.

Зберігання даних у локальних терміналах для подальшого завантаження.

Ручне скасування біометричних вимог співробітниками.

Протягом 180-денного перехідного періоду штамп у паспорті має перевагу над цифровим записом у разі зміни.

Нагадаємо, хто має зареєструватися.

Усі громадяни країн, що не входять до ЄС/Шенгенської зони, які здійснюють короткострокове перебування (до 90/180 хвилин), реєструються.

Перша реєстрація проводиться за допомогою зняття фотографії обличчя в реальному часі та зняття 4 відбитків пальців для мандрівників, яким не потрібна віза.

Відбитки пальців власників віз вже зберігаються у візовій системі (VIS) і не знімаються для системи EES.

Діти віком до 12 років звільняються від зняття відбитків пальців, але їх фотографують.

