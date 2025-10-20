Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS
Зарплати у Польщі продовжують зростати. У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому.
Про це свідчать дані GUS, пише inpoland.
При цьому зайнятість у підприємницькому секторі трохи знизилася — на 0,8%.
Промислове виробництво за вересень показало приріст на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 16,0% порівняно з попереднім місяцем. Це перевищило прогнози експертів, які очікували зростання на 5,0% рік до року та 13,5% місяць до місяця.
Раніше ми повідомляли, що середня валова зарплата в корпоративному секторі Польщі у серпні склала 8 769 злотих (99 100 грн станом на жовтень).
Також польський уряд оголосив, що у 2026 році мінімальна зарплата становитиме 4806 злотих брутто (приблизно 3600 злотих нетто). Однак валове збільшення лише на 140 злотих — більш ніж удвічі менше, ніж рік тому.
Довідка Finance.ua:
- ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників. Про які саме дефіцитні професії йдеться — розповіли тут;
- одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як громадянам України стати на біржу праці в Польщі — розповідаємо за посиланням.
