0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS

Особисті фінанси
63
Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS
Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS
Зарплати у Польщі продовжують зростати. У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому.
Про це свідчать дані GUS, пише inpoland.
При цьому зайнятість у підприємницькому секторі трохи знизилася — на 0,8%.
Промислове виробництво за вересень показало приріст на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 16,0% порівняно з попереднім місяцем. Це перевищило прогнози експертів, які очікували зростання на 5,0% рік до року та 13,5% місяць до місяця.
Раніше ми повідомляли, що середня валова зарплата в корпоративному секторі Польщі у серпні склала 8 769 злотих (99 100 грн станом на жовтень).
Також польський уряд оголосив, що у 2026 році мінімальна зарплата становитиме 4806 злотих брутто (приблизно 3600 злотих нетто). Однак валове збільшення лише на 140 злотих — більш ніж удвічі менше, ніж рік тому.

Довідка Finance.ua:

  • ринок праці в Польщі все частіше стикається з нестачею робочої сили в ключових галузях. Підприємства у багатьох галузях мають труднощі з пошуком кваліфікованих працівників. Про які саме дефіцитні професії йдеться — розповіли тут;
  • одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як громадянам України стати на біржу праці в Польщі — розповідаємо за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems