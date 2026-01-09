Польща сильно відстає від лідерів за рівнем пенсійних виплат — дані Євростату Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Дані Євростату свідчать, що Польща не входить до числа країн із найвищими пенсійними виплатами в Європі. За рівнем середньої пенсії країна посіла 20-те місце серед європейських держав.

Про це пише InPoland.net.pl.

Розмір пенсій у Польщі

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), середня пенсія у країні у 2025 році становила близько 4 255 злотих брутто на місяць. Водночас значна частина пенсіонерів отримує виплати, нижчі за цей показник.

Мінімальна пенсія в Польщі у 2025 році становила 1 878,91 зл. брутто, або 1 709,81 зл. «на руки».

Згідно з даними Євростату, середня пенсія в Європі у 2023 році становила 1 443 євро брутто на місяць, що еквівалентно приблизно 6 тис. злотих.

Вищі середні пенсійні виплати, ніж у Польщі, зафіксовані, зокрема, у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії та країнах Скандинавії. У загальному рейтингу Польща опинилася позаду Естонії, Чехії та Словенії.

Країни з найвищими та найнижчими пенсіями

Найвищий рівень середніх пенсій зафіксовано в Ісландії — 3 168 євро брутто на місяць, що перевищує 13 тис. злотих.

Водночас у Туреччині середня пенсія становила лише 281 євро брутто на місяць, або близько 1 100 злотих, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Купівельна спроможність пенсій

Для оцінки реального рівня життя пенсіонерів Євростат також використовує показник купівельної спроможності, який враховує, які товари та послуги можна придбати за пенсію в конкретній країні.

Середній показник для країн Європейського Союзу становить 1 443. Польща у цьому рейтингу посідає 16-те місце.

Лідерами за купівельною спроможністю пенсій залишаються Люксембург, Норвегія та Данія, однак їхню перевагу частково нівелює висока вартість життя. Водночас Австрія, Німеччина та Франція демонструють стабільні позиції, тоді як країни Центральної та Східної Європи мають помітно нижчі показники.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби. У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації). Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.

