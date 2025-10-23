Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі (інфографіка)

Попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.

6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації). Як повідомляє Опендатабот, у жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить, або близько(за курсом на момент публікації).

Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.

Торік ситуація була ще гіршою: 26% пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 грн. Після індексації цей показник зменшився, а мінімальні виплати зросли до 3 тисяч.

Проте певна частина пенсіонерів має суттєво вищі виплати.

1,5 мільйона людей (15% від загальної кількості) отримують у середньому 15 750 грн — це близько 325 євро.

Ще 3 мільйони пенсіонерів мають середню виплату 6 860 грн,

А 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.

Читайте також 56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн

Регіональні відмінності

Найвищі пенсії традиційно отримують у столиці.

У Києві середня пенсія становить 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні.

Найнижчі показники — у Тернопільській області (4 997 грн), Чернівецькій (5 173 грн) та Закарпатській (5 233 грн).

Українська пенсія — серед найнижчих пенсій у Європі

За рівнем пенсій Україна залишається серед лідерів за бідністю серед літніх людей у Європі:

розмір середньої пенсії в Україні приблизно дорівнює показнику Албанії — близько 160 євро;

у Румунії та Болгарії пенсії сягають 450−550 євро;

у Польщі та Чехії — 800−900 євро на місяць.

При цьому в Опендатаботі зазначають — чимало українців не можуть дозволити собі повністю піти на відпочинок після виходу на пенсію. Нині 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують у середньому 7 069 грн на місяць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.