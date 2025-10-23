0 800 307 555
Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі (інфографіка)

Особисті фінанси
112
Попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.
Як повідомляє Опендатабот, у жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації).
Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.
Торік ситуація була ще гіршою: 26% пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 грн. Після індексації цей показник зменшився, а мінімальні виплати зросли до 3 тисяч.
Проте певна частина пенсіонерів має суттєво вищі виплати.
  • 1,5 мільйона людей (15% від загальної кількості) отримують у середньому 15 750 грн — це близько 325 євро.
  • Ще 3 мільйони пенсіонерів мають середню виплату 6 860 грн,
  • А 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.
Регіональні відмінності

Найвищі пенсії традиційно отримують у столиці.
  • У Києві середня пенсія становить 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні.
  • Найнижчі показники — у Тернопільській області (4 997 грн), Чернівецькій (5 173 грн) та Закарпатській (5 233 грн).
Українська пенсія — серед найнижчих пенсій у Європі

За рівнем пенсій Україна залишається серед лідерів за бідністю серед літніх людей у Європі:
  • розмір середньої пенсії в Україні приблизно дорівнює показнику Албанії — близько 160 євро;
  • у Румунії та Болгарії пенсії сягають 450−550 євро;
  • у Польщі та Чехії — 800−900 євро на місяць.
При цьому в Опендатаботі зазначають — чимало українців не можуть дозволити собі повністю піти на відпочинок після виходу на пенсію. Нині 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують у середньому 7 069 грн на місяць.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяГроші
