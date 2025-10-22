Хто має право на пенсію за вислугою років: деталі для медиків та військовослужбовців Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто має право на пенсію за вислугою років: деталі для медиків та військовослужбовців

Пенсію за вислугу років встановлюють певним категоріям громадян, чия робота призвела до втрати професійної придатності або працездатності.

Але для призначення вони повинні накопичити спеціальний стаж у межах професій, за які і належить пенсія за вислугою років в Україні, пише Уніан.

Вимоги до стажу і віку відрізняються залежно від професії.

Які виплати

Виплати їм призначають і виплачують тільки за умови звільнення з роботи, яка дала право на таку пенсію. Водночас вони можуть продовжити працювати в інших сферах.

Терміни

Пенсію за віком платять, якщо людина досягла певного показника віку та офіційного стажу, незалежно від професії.

Найбільш раннім терміном є 60 років. Щоб насолодитися відпочинком після досягнення цієї позначки, має бути від 32 років стажу.

Крім того, можна піти на спокій у 63 роки (від 22 років стажу) або в 65 років (від 15 років стажу). Якщо стаж накопичити не вдалося, то людина може отримувати соціальну пенсію.

Медпрацівники

Скористатися пільговою пенсією можуть лікарі та середній медичний персонал, фармацевти і провізори.

Медикам необхідно накопичити 30 років стажу. У подвійному розмірі враховують час роботи до 2004 року в:

лепрозорних і протичумних установах;

в установах (відділеннях) з лікування осіб зі СНІДом або вірусом імунодефіциту людини;

в інших інфекційних закладах/відділеннях;

у патолого-анатомічних та реанімаційних відділеннях;

у закладах психіатричної допомоги.

Пенсія за вислугою років медикам в Україні рахується з урахуванням розміру доходів і кількості стажу. Пенсійний фонд бере показник середньомісячної зарплати за два будь-які місяці роботи поспіль і множить його на коефіцієнт стажу.

Отримувати цю виплату можна тільки після звільнення з відповідних спеціальностей. Однак не заборонено працювати в іншому місці.

Це може бути зовсім інша професія або інша спеціальність. Наприклад, лікарі та медсестри можуть перейти на посаду в реєстратурі, працювати молодшими медсестрами/медбратам, санітарками, техслужбовцями тощо. Так можна буде отримувати і пенсію, і зарплату.

Військовослужбовці

від 25 років стажу. За даними ПФУ , на таку пенсію можна вийти, накопичившироків стажу.

У цьому разі виплати становитимуть 50 відсотків відповідних сум грошового забезпечення. Якщо ж людину звільнили у відставку за станом здоров’я або через вік, розмір збільшиться до 55 відсотків.

Вчителі

Раніше ми писали , що для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно досягти 55 віку та мати не менше 30 років педагогічного стажу.

Дані вимоги діють для осіб, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Для тих працівників, хто до цієї дати мав відповідний стаж, можливість виходу на пенсію за вислугу років зберігається незалежно від віку.

Також писав finance.ua , що українцям пенсійного віку варто замислитися, чи виходити на пенсію одразу після 60, чи ще працювати. Бо в такому разі їх чекає невелике підвищення.

Так, за даними Пенсійного фонду, ті, хто продовжує працювати після офіційного віку, отримують значно більші виплати. Тому українцям пенсійного віку варто замислитися: чи виходити на пенсію одразу після 60, адже:

за кожен місяць додаткової роботи до 5 років після 60 — нараховується +0,5% до пенсії;

до пенсії; після п’ятирічного стажу — надбавка зростає до 0,75% за місяць;

якщо людина працює ще рік після пенсійного віку — її пенсія збільшується на 6%; п’ятирічна затримка — це вже плюс 30% до виплат.

Нагадаємо, пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду — особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.

