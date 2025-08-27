Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у 2025 році — Finance.ua

Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у 2025 році Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у 2025 році

В Україні люди, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу (соціальну пенсію). Для її отримання також потрібно виконати низку встановлених умов.

Про це свідчить закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір та кому призначають соціальну пенсію у 2025 році

У 2025 році зросли вимоги до тривалості страхового стажу, потрібного для виходу на заслужений відпочинок за віком. Згідно з ними, для отримання права на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу для жінок та чоловіків.

Для тих, у кого після 60 років не буде необхідного обсягу стажу, передбачене право на пенсію у 63 роки за наявності кількості страхового стажу від 22 до 31 року, або в 65 років — за наявності стажу від 15 до 21 років.

Якщо громадянин не матиме навіть 15 років офіційного стажу, то, починаючи з 65-річчя зможе оформити державну соціальну допомогу замість пенсії (так звану соціальну пенсію за віком).

Розмір соціальної пенсії у серпні 2025 року становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) та розміром середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за останні пів року, проте не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює нині 3028 грн.

Право на соцпенсію за віком без трудового стажу перераховують кожні шість місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Кому можуть відмовити у призначенні допомоги

У законодавстві містяться норми, згідно з якими не всім пенсіонерам, яким не вистачає стажу для пенсії, держава гарантує право на тимчасову допомогу. Виплати не призначають у таких випадках:

Розмір середньомісячного сукупного доходу родини у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців більший за 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Громадянин отримує пенсію або соцдопомогу, працює чи займається діяльністю, що пов’язана з надходженням доходу. Один із членів родини упродовж року перед зверненням здійснив покупку (оплату сервісу) на суму, що перевищує 50 тис. грн. Виявлені додаткові джерела доходів, не вказані в декларації про доходи та майно (зокрема, від здачі в оренду житла, від утримання худоби/птиці). Хтось із членів родини має другу квартиру (будинок) і загальна площа житла більша за 21 кв. метр на одну особу і додатково 10,5 квадратного метра на родину, або більше одного авто (іншого транспорту).

Соцдопомогу громадянам, у яких немає достатнього стажу, можуть призначати попри вищевказані обмеження, якщо у родині є особа з інвалідністю. За таких обставин рішення ухвалять після обстеження матеріально-побутових умов особи.

Нагадаємо, за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.

