Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності

Особисті фінанси
99
Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності
Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності
За другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.
«На цьому тлі зовсім дико виглядають кланові пенсії у 100−200 і більше тисяч гривень, які отримують окремі професійні касти в Україні», — зазначає Гетманцев.
Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності
За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у лютому 2025 року становив 6 685,5 грн, а в червні наближався до 7 тис. грн.
Це означає, що середня пенсія покриває лише 92% реального прожиткового мінімуму, виштовхуючи більшість пенсіонерів за межу бідності.

Пенсія не встигає за інфляцією

На тлі інфляції у 14,3% (у річному вимірі, за червень 2025 року), середня пенсія зросла лише на 10,2%. Особливо відчутний розрив у структурі споживанні: адже продовольча інфляція сягнула 23,2%, а саме продукти займають найбільшу частку витрат малозабезпечених домогосподарств.
Читайте також

Що пропонує Гетманцев

За словами Гетманцева, в умовах війни ситуація з пенсіями критична, а чинна система — несправедлива.
Серед запропонованих ним рішень:
  • підвищити мінімальну пенсію до 4 тис. грн за рахунок детінізації економіки та скорочення неефективних видатків;
  • ліквідувати «кланові» пенсії, яких в такому обсязі не має ніде в ЄС, зокрема для прокурорів — відповідний законопроєкт уже підготовлено до другого читання;
  • реформувати пенсії, запровадивши другий рівень пенсійної системи — загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне страхування;
  • детінізувати зарплати, зокрема через запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного та медичного страхування.

Перспективи

За словами Гетманцева, єдиний шлях до стійкої пенсійної системи — це повоєнне відновлення економіки, прискорення економічного зростання, зниження міграції та повернення біженців.
«Чи складно буде цього досягнути? Так, складно. Але цілком можливо — за умови стійкого миру», — наголошує народний депутат.
Нагадаємо, для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Так, для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Якщо тривалість стажу 22−32 роки, то на пенсію можна вийти у 63. Якщо стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років. Проте вийти на пенсію раніше 60-ти років теж можливо.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems