Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності — Finance.ua

Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності

За другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

«На цьому тлі зовсім дико виглядають кланові пенсії у 100−200 і більше тисяч гривень, які отримують окремі професійні касти в Україні», — зазначає Гетманцев.

За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у лютому 2025 року становив 6 685,5 грн, а в червні наближався до 7 тис. грн.

Це означає, що середня пенсія покриває лише 92% реального прожиткового мінімуму, виштовхуючи більшість пенсіонерів за межу бідності.

Пенсія не встигає за інфляцією

На тлі інфляції у 14,3% (у річному вимірі, за червень 2025 року), середня пенсія зросла лише на 10,2%. Особливо відчутний розрив у структурі споживанні: адже продовольча інфляція сягнула 23,2%, а саме продукти займають найбільшу частку витрат малозабезпечених домогосподарств.

Читайте також У деяких пенсіонерів вилучать кошти з рахунків в «Ощадбанку»: кого це стосується

Що пропонує Гетманцев

За словами Гетманцева, в умовах війни ситуація з пенсіями критична, а чинна система — несправедлива.

Серед запропонованих ним рішень:

підвищити мінімальну пенсію до 4 тис. грн за рахунок детінізації економіки та скорочення неефективних видатків;

ліквідувати «кланові» пенсії, яких в такому обсязі не має ніде в ЄС, зокрема для прокурорів — відповідний законопроєкт уже підготовлено до другого читання;

реформувати пенсії, запровадивши другий рівень пенсійної системи — загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне страхування;

детінізувати зарплати, зокрема через запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного та медичного страхування.

Перспективи

За словами Гетманцева, єдиний шлях до стійкої пенсійної системи — це повоєнне відновлення економіки, прискорення економічного зростання, зниження міграції та повернення біженців.

«Чи складно буде цього досягнути? Так, складно. Але цілком можливо — за умови стійкого миру», — наголошує народний депутат.

Нагадаємо, для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Так, для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Якщо тривалість стажу 22−32 роки, то на пенсію можна вийти у 63. Якщо стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років. Проте вийти на пенсію раніше 60-ти років теж можливо.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.