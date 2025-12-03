0 800 307 555
Укрзалізниця оцінила собівартість приміських поїздок у 300 грн

Особисті фінанси
27
Собівартість середньої поїздки у приміському сполученні для Укрзалізниці становить понад 300 грн, тоді як пасажири сплачують у середньому 15 грн.
Про це розповів керівник філії Приміська пасажирська компанія Йосип Борнак в інтерв’ю Укрінформу.
«Середня відстань перевезень однієї людини у 2025 році становить 46 км. І собівартість такої поїздки для УЗ — понад 300 грн залежно від регіону. Водночас, наприклад, у нас мінімальна вартість перевезення до 30 км у Києві або Полтаві за тарифною сіткою становить в середньому 15 грн», — сказав він.
За прогнозами керівника філії, загальна сума збитків за приміськими перевезеннями на кінець 2025 року становитиме близько 10 млрд грн.
«Якщо в сегменті пасажирських перевезень далекого слідування ще є прибуткові маршрути, то абсолютно всі приміські перевезення — збиткові. У цій частині своїх зобов’язань Укрзалізниця виконує насамперед соціальну функцію. Про заробіток на приміському напрямку взагалі не йдеться. Вартість квитка компенсує тільки 5% витрат на перевезення», — сказав Борнак.
Він розповів також, що 95% рухомого складу в приміському сполученні зношене, середній вік електричок — 40 років.
На маршрутах зараз працює близько 200 поїздів, з яких цього року вдалося відремонтувати 11.
Середня вартість ремонту однієї електрички — 100−120 млн грн. За підрахунками Борнака, на оновлення всього парку такими темпами піде щонайменше 10 років, і доведеться знову ремонтувати поїзди, відновлені на початку цього циклу.
«За великим рахунком, нам потрібно закупити новий рухомий склад. А це зовсім інші кошти», — сказав керівник філії.
