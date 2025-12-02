Як зберегти право на пенсію для мешканців тимчасово окупованих територій Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Як зберегти право на пенсію для мешканців тимчасово окупованих територій

Пенсійний фонд України нагадав, що треба обов’язково повідомляти про неотримання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Недотримання цієї умови з 2026 року може призвести до втрати виплат для певних категорій громадян.

Як повідомити ПФУ

1. Через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

У вкладці «Дистанційне інформування» потрібно авторизуватися за допомогою КЕП або Дія. Підпису та відмітити факт неотримання пенсії та страхових виплат від рф.

2. Через заяву про призначення або перерахунок пенсії.

Заяву можна подати в особистому кабінеті ПФУ за допомогою КЕП. Як це зробити:

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати «Заява на призначення пенсії» або «Заява на перерахунок пенсії». Заповнити необхідні поля. У блоці «Пенсія іншого виду за іншими законами України або в іншій державі» зазначити дані та додати сканкопії паспорта й ідентифікаційного коду.

3. Під час відеоідентифікації.

Усно повідомити про неотримання виплат спеціалісту Головного управління. Зареєструватися можна через:

вебпортал електронних послуг ПФУ «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку»;

контакт-центр ПФУ за телефонами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71.

4. Особисто.

Подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в жовтні середній розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становить 21 578 грн 46 коп. Це на понад 388 грн більше від показника за вересень.

Українці, які через війну живуть за межами країни, можуть продовжувати формувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний страховий платіж. На сьогодні це 1760 грн, тобто 22% мінімальної зарплати у 8000 грн (приблизно 36 євро). Регулярно сплачуючи цю суму, українець поступово набуває стаж.

