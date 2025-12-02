Де знайти першу роботу: 10 цікавих стажувань листопада Сьогодні 16:22 — Особисті фінанси

Де знайти першу роботу: 10 цікавих стажувань листопада

Почати кар’єру без досвіду непросто, але стажування дають шанс спробувати себе в реальних робочих задачах, зрозуміти, що виходить найкраще, і побачити свій потенційний шлях зсередини.

Ділимося добіркою robota.ua актуальних стажувань, які допоможуть зробити перший крок упевнено та усвідомлено.

Аналітик з продажу (стажист) в 1+1 media

📍 Київ

Один із найбільших медіахолдингів України відкриває набір на стажування . Це можливість для студентів останніх курсів та випускників, які хочуть розпочати кар’єру в медіа та мають:

базові або теоретичні знання у сфері медіа (перевага);

впевнені навички роботи з MS Office та Excel (знання VBA — буде плюсом);

рівень англійської, достатній для роботи з письмовими матеріалами.

Стажисти будуть долучені, зокрема, до: моніторингу та аналізу рекламної активності на телебаченні, підготовки регулярних звітів щодо телебачення та ТВ-реклами, створення та оформлення презентацій, а також формування адміністративної звітності.

Зверніть увагу, що обов’язковою вимогою є наявність відеорезюме.

Практикант/стажист в OTP Bank Ukraine

📍 Київ (гнучкий графік, можлива повна та часткова зайнятість)

Під час практики передбачається робота в банківських програмах, а також з документами та оргтехнікою.

Розглядаються кандидати з сильними теоретичними знаннями, які хочуть розвиватися професійно і особистісно.

Читайте також У Службі зайнятості назвали найбільш затребувані вакансії у 2025 році

Інтерн відділу маркетингу в цифровому каналі у «BAT Україна»

📍 Київ

Роботодавецм є частина Групи ВАТ, яка виробляє традиційні тютюнові продукти, а також продукти нового покоління, що сфокусовані на зменшення впливу на здоров’я людей.

Компанія запрошує долучитися до BeTalent Program — оплачуваної 6−9-місячної програми стажування для студентів 4−6 курсів та нещодавніх випускників (до 3 років після завершення навчання).

Учасники мають бути готові працювати full-time та володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або вище. Додатковою перевагою буде досвід участі у волонтерських проєктах, студентських ініціативах чи інших активностях.

Інтерн у відділ аудиту у Baker Tilly

📍 Київ (гібридний формат)

Одна з найбільших аудиторських і консалтингових компаній України шукає інтернів на 3-місячне оплачуване стажування у відділі аудиту, які:

працюватимуть з фінансовою звітністю компаній;

візьмуть участь у спостереженнях за інвентаризаціями клієнтів;

тестуватимуть фінансові моделі та господарські операції.

Розглядають кандидатів з базовими знаннями бухгалтерського обліку (фінансова звітність, проводки).

Після успішного завершення програми інтерни зможуть продовжити працювати в компанії на посаді аудитора (грейд А1).

Читайте також Вакансії з бронюванням в Україні: які найпопулярніші та де платять найбільше

Експерт з обслуговування приватних осіб (старт кар’єри) у «Креді Агріколь Банк»

📍 Київ

Український банк, який є частиною французької міжнародної фінансової групи Crédit Agricole дає шанс приєднатися до компанії . Долучитися можуть студенти 2−5 курсів (спеціальності: економіка, фінанси, менеджмент та суміжні напрями), а також випускники, які прагнуть отримати перший практичний досвід, розвиватися у сфері клієнтського сервісу та робити внесок у формування позитивного іміджу компанії.

Серед переваг, які пропонує роботодавець:

медичне страхування та страхування життя;

можливості навчання та професійного розвитку;

додатковий вихідний у день народження.

Є можливість обрати найближче відділення до місця проживання для комфортної роботи.

Стажист у відділ бухгалтерії у Kernel

📍 Київ

Роботодавець — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Компанія запрошує на оплачуване стажування в підрозділ бухгалтерії та обліку ЗЕД студентів останніх курсів навчання ВНЗ.

Щоб потрапити в компанію, знадобляться:

базові знання економіки та фінансів;

знання основ зовнішньоекономічної діяльності підприємств, принципів бухгалтерського обліку та обліку операцій, а також видів первинних документів.

Читайте також 6 порад для тих, хто вагається відгукнутися на вакансію через брак досвіду

Стажист відділу логістики та супроводу збуту автомобілів (на 3 місяці) у «Група Порше в Україні»

📍 Київ (гнучкий графік, сумісний з навчанням)

Стажистів шукає компанія, яка є частиною Porsche Holding Salzburg — найбільшої європейської компанії з роздрібної торгівлі автомобілями, що працює у 29 країнах світу.

До оплачуваного стажування запрошують студентів і випускників спеціальностей «Логістика», «Ланцюги постачання» та споріднених напрямів, які володіють англійською на рівні Pre-Intermediate або вище.

Тривалість стажування: 3 місяці (можливе продовження).

Гарантується:

фіксована щомісячна зарплата;

доступ до внутрішніх тренінгів та навчальних програм;

додаткові кошти на харчування;

підтримка ментора під час адаптаційного періоду.

Молодший гейм-дизайнер (стажист) у Floralove

📍 Київ

Посада передбачає такі обов’язки:

допомога в розробці концепцій гри: ідеї персонажів, локацій, геймплею;

навчання основам геймдизайну під керівництвом старших дизайнерів;

створення простих прототипів рівнів чи механік;

аналіз ігор-конкурентів для інсайтів та ідей;

підготовка документації: опису ігрових елементів, нотаток.

Роботодавець пропонує навчання з нуля.

Стажист/-ка (телекомунікації) у «Vodafone Україна»

📍 Хмельницький

Український мобільний оператор, який надає послуги мобільного зв’язку, фіксованого інтернету та інших цифрових сервісів, запрошує на Vodafone Career Way — 6-місячного оплачуваного стажування. Долучитися можуть студенти 4−6 курсів або випускники 2024−2025.

Майбутній стажист буде:

здійснювати монтаж обладнання, налагоджувати та вводити в експлуатацію нове обладнання;

контролювати стан обладнання базових та релейних станцій;

проводити планово-профілактичні роботи на обладнанні базових та релейних станцій.

Спробуйте свої сили, якщо маєте вищу технічну освіту та водійські права категорії «В».

Юрист-стажист у Київський окружний адміністративний суд

📍 Київ

Роботодавцем є місцевий спеціалізований адміністративний суд першої інстанції, який розглядає справи, пов’язані з публічно-правовими спорами.

Шанс отримати досвід роботи у сфері адміністративного права та сприяти професійному зростанню є у кандидатів з вищою юридичною освітою та бажанням навчатися та розвиватися у сфері адміністративного права.

Серед обов’язків:

участь у підготовці судових документів;

проведення правового аналізу справ;

взаємодія з клієнтами та іншими учасниками судового процесу;

виконання інших завдань, пов’язаних з підтримкою роботи юридичного відділу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.