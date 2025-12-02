0 800 307 555
Де знайти першу роботу: 10 цікавих стажувань листопада

Почати кар’єру без досвіду непросто, але стажування дають шанс спробувати себе в реальних робочих задачах, зрозуміти, що виходить найкраще, і побачити свій потенційний шлях зсередини.
Ділимося добіркою robota.ua актуальних стажувань, які допоможуть зробити перший крок упевнено та усвідомлено.

Аналітик з продажу (стажист) в 1+1 media

📍 Київ
Один із найбільших медіахолдингів України відкриває набір на стажування. Це можливість для студентів останніх курсів та випускників, які хочуть розпочати кар’єру в медіа та мають:
  • базові або теоретичні знання у сфері медіа (перевага);
  • впевнені навички роботи з MS Office та Excel (знання VBA — буде плюсом);
  • рівень англійської, достатній для роботи з письмовими матеріалами.
Стажисти будуть долучені, зокрема, до: моніторингу та аналізу рекламної активності на телебаченні, підготовки регулярних звітів щодо телебачення та ТВ-реклами, створення та оформлення презентацій, а також формування адміністративної звітності.
Зверніть увагу, що обов’язковою вимогою є наявність відеорезюме.

Практикант/стажист в OTP Bank Ukraine

📍 Київ (гнучкий графік, можлива повна та часткова зайнятість)
Один з вітчизняних банків шукає практиканта чи стажиста.
Під час практики передбачається робота в банківських програмах, а також з документами та оргтехнікою.
Розглядаються кандидати з сильними теоретичними знаннями, які хочуть розвиватися професійно і особистісно.
Інтерн відділу маркетингу в цифровому каналі у «BAT Україна»

📍 Київ
Роботодавецм є частина Групи ВАТ, яка виробляє традиційні тютюнові продукти, а також продукти нового покоління, що сфокусовані на зменшення впливу на здоров’я людей.
Компанія запрошує долучитися до BeTalent Program — оплачуваної 6−9-місячної програми стажування для студентів 4−6 курсів та нещодавніх випускників (до 3 років після завершення навчання).
Учасники мають бути готові працювати full-time та володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або вище. Додатковою перевагою буде досвід участі у волонтерських проєктах, студентських ініціативах чи інших активностях.

Інтерн у відділ аудиту у Baker Tilly

📍 Київ (гібридний формат)
Одна з найбільших аудиторських і консалтингових компаній України шукає інтернів на 3-місячне оплачуване стажування у відділі аудиту, які:
  • працюватимуть з фінансовою звітністю компаній;
  • візьмуть участь у спостереженнях за інвентаризаціями клієнтів;
  • тестуватимуть фінансові моделі та господарські операції.
Розглядають кандидатів з базовими знаннями бухгалтерського обліку (фінансова звітність, проводки).
Після успішного завершення програми інтерни зможуть продовжити працювати в компанії на посаді аудитора (грейд А1).
Експерт з обслуговування приватних осіб (старт кар’єри) у «Креді Агріколь Банк»

📍 Київ
Український банк, який є частиною французької міжнародної фінансової групи Crédit Agricole дає шанс приєднатися до компанії. Долучитися можуть студенти 2−5 курсів (спеціальності: економіка, фінанси, менеджмент та суміжні напрями), а також випускники, які прагнуть отримати перший практичний досвід, розвиватися у сфері клієнтського сервісу та робити внесок у формування позитивного іміджу компанії.
Серед переваг, які пропонує роботодавець:
  • медичне страхування та страхування життя;
  • можливості навчання та професійного розвитку;
  • додатковий вихідний у день народження.
Є можливість обрати найближче відділення до місця проживання для комфортної роботи.

Стажист у відділ бухгалтерії у Kernel

📍 Київ
Роботодавець — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.
Компанія запрошує на оплачуване стажування в підрозділ бухгалтерії та обліку ЗЕД студентів останніх курсів навчання ВНЗ.
Щоб потрапити в компанію, знадобляться:
  • базові знання економіки та фінансів;
  • знання основ зовнішньоекономічної діяльності підприємств, принципів бухгалтерського обліку та обліку операцій, а також видів первинних документів.
Стажист відділу логістики та супроводу збуту автомобілів (на 3 місяці) у «Група Порше в Україні»

📍 Київ (гнучкий графік, сумісний з навчанням)
Стажистів шукає компанія, яка є частиною Porsche Holding Salzburg — найбільшої європейської компанії з роздрібної торгівлі автомобілями, що працює у 29 країнах світу.
До оплачуваного стажування запрошують студентів і випускників спеціальностей «Логістика», «Ланцюги постачання» та споріднених напрямів, які володіють англійською на рівні Pre-Intermediate або вище.
Тривалість стажування: 3 місяці (можливе продовження).
Гарантується:
  • фіксована щомісячна зарплата;
  • доступ до внутрішніх тренінгів та навчальних програм;
  • додаткові кошти на харчування;
  • підтримка ментора під час адаптаційного періоду.

Молодший гейм-дизайнер (стажист) у Floralove

📍 Київ
Компанія, що займається гуртовим продажем квітів, шукає молодшого гейм-дизайнера-стажера.
Посада передбачає такі обов’язки:
  • допомога в розробці концепцій гри: ідеї персонажів, локацій, геймплею;
  • навчання основам геймдизайну під керівництвом старших дизайнерів;
  • створення простих прототипів рівнів чи механік;
  • аналіз ігор-конкурентів для інсайтів та ідей;
  • підготовка документації: опису ігрових елементів, нотаток.
Роботодавець пропонує навчання з нуля.
Стажист/-ка (телекомунікації) у «Vodafone Україна»

📍 Хмельницький
Український мобільний оператор, який надає послуги мобільного зв’язку, фіксованого інтернету та інших цифрових сервісів, запрошує на Vodafone Career Way — 6-місячного оплачуваного стажування. Долучитися можуть студенти 4−6 курсів або випускники 2024−2025.
Майбутній стажист буде:
  • здійснювати монтаж обладнання, налагоджувати та вводити в експлуатацію нове обладнання;
  • контролювати стан обладнання базових та релейних станцій;
  • проводити планово-профілактичні роботи на обладнанні базових та релейних станцій.
Спробуйте свої сили, якщо маєте вищу технічну освіту та водійські права категорії «В».

Юрист-стажист у Київський окружний адміністративний суд

📍 Київ
Роботодавцем є місцевий спеціалізований адміністративний суд першої інстанції, який розглядає справи, пов’язані з публічно-правовими спорами.
Шанс отримати досвід роботи у сфері адміністративного права та сприяти професійному зростанню є у кандидатів з вищою юридичною освітою та бажанням навчатися та розвиватися у сфері адміністративного права.
Серед обов’язків:
  • участь у підготовці судових документів;
  • проведення правового аналізу справ;
  • взаємодія з клієнтами та іншими учасниками судового процесу;
  • виконання інших завдань, пов’язаних з підтримкою роботи юридичного відділу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
