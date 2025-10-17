ТОП-7 фраз у вакансіях, яких варто остерігатися шукачам і роботодавцям Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

ТОП-7 фраз у вакансіях, яких варто остерігатися шукачам і роботодавцям

Нерідко одні й ті ж фрази та формулювання у вакансіях рекрутери та кандидати сприймають по-різному.

Work.ua спробував «перекласти» типові фрази у вакансіях із «мови шукачів» і «мови роботодавців» на знайому нам усім українську.

Читайте також Найпопулярніші професії та зарплати: огляд ринку праці від OLX Робота

1. «Гнучкий графік»

Як цю фразу сприймають кандидати?

Найчастіше під «гнучким графіком» шукачі розуміють можливість працювати в будь-який час, коли їм зручно.

2. «Гібридний формат роботи»

Що мають на увазі роботодавці?

Гібридний формат — це модель, яка поєднує роботу в офісі з дистанційкою.

Як цю фразу сприймають кандидати?

А так сприймають фразу «гібридний формат» кандидати: відвідування офісу можливе, але геть не обовʼязкове.

3. «Комфортний офіс»

Що мають на увазі роботодавці?

Комфорт — поняття оціночне. Комусь кави, печива і двох крісел (вибачте, не втрималися) буде цілком достатньо, щоб назвати офіс дійсно комфортним. Інша ж людина вважатиме робоче місце достатньо зручним лише за наявності ортопедичного стільця, готових обідів на кухні та PlayStation у зоні відпочинку.

Читайте також Робота в офісі: чому це знову модно

Тож що саме криється за цією фразою в описах вакансій, часто незрозуміло.

Як цю фразу сприймають кандидати?

Найчастіше для шукачів таке формулювання — кліше, на яке вони майже не звертають увагу. Адже зручність робочого місця можна оцінити лише офлайн або хоча б із відеоогляду офісу.

4. «Дружній колектив»

Як цю фразу сприймають кандидати?

Сьогодні подібні формулювання шукачі сприймають здебільшого негативно. У мережі можна знайти чимало дописів, які зводяться до такого: «якщо компанія каже, що вони тут, наче сімʼя — біжи й не озирайся».

5. «Від кандидата очікуємо стресостійкість»

Як цю фразу сприймають кандидати?

Зважаючи, що впродовж останніх років стресу і викликів у житті пересічного українця, мʼяко кажучи, вистачає, ці фрази можуть спричиняти роздратування. Уява кандидата малює найгірші картини. Наприклад, неадекватне керівництво, яке і є джерелом стресу.

6. «Ми шукаємо однодумців»

Що мають на увазі роботодавці?

Зазвичай це формулювання означає, що компанія шукає людину, яка поділятиме її цінності, стиль комунікації та підхід до роботи. Бізнес хоче найняти не просто професіонала, а «свою» людину, яка впишеться в колектив. Адже злагоджена командна робота — важлива основа для досягнення результатів.

Як цю фразу сприймають кандидати?

Шукачі можуть насторожено ставитися до таких фраз у вакансіях, адже вона має і негативне трактування: «ми не готові до альтернативних думок» або «краще, якщо ви думаєте так само, як ми».

Ще до відгуку на вакансію кандидат уявляє, що на цьому місці роботи його думка не сприйматиметься, якщо відрізняється від поглядів більшості.

7. «Молодий колектив»

Що мають на увазі роботодавці?

Цією фразою рекрутери зазвичай описують атмосферу, що панує в команді: жарти, меми, відсутність бюрократії, невимушене спілкування. І тоді вона має позитивний зміст.

Як цю фразу сприймають кандидати?

Для чималої кількості шукачів «молодий колектив» дійсно є перевагою: буде легко порозумітися, атмосфера неформальна.

Але в певний момент життя ця фраза вже може зчитуватися як прихований ейджизм: якщо мені 30, 35 чи 40 років, я ще вписуюся в «молодий колектив» або ж уже ні?

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.