0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити

Технології&Авто
60
Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити
Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити
Перед тим, як сповна насолоджуватися новим автомобілем після його купівлі, потрібно виконати кілька формальностей. Одна з них — сплата податків під час першої державної реєстрації автомобіля.
Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо, що треба про це знати і скільки доведеться сплатити.

Що відомо про збір під час держреєстрації легковика

При першій державній реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на державне пенсійне страхування.
Цей платіж є одноразовим та обов’язковим як для нових машин з автосалону, так і для вживаних авто, ввезених з-за кордону. Тож якщо плануєте поставити транспортний засіб на облік, варто заздалегідь ознайомитися з умовами нарахування цього збору.

Суми збору

Розмір збору залежить від вартості самої автівки без урахування податку на додану вартість.
У 2025 році за першу держреєстрацію авто доведеться сплатити такі суми:
  • якщо ціна авто не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;
  • більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;
  • більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%.
При цьому за першої реєстрації легкові електромобілі звільняються від сплати податку на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Вартість нового легкового автомобіля, що придбаний в автосалоні, зазначається у договорі купівлі-продажу, а вживаного, що ввезений з-за кордону — у вантажно-митній декларації.

Подальші кроки для держреєстрації авто

Якщо автомобіль був ввезений з-за кордону, після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого буде перевірено справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
Далі — фінальний етап — зареєструвати транспортний засіб, звернувшись до сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Читайте також
З собою необхідно взяти такі документи:
  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
  • митні документи;
  • договір купівлі-продажу;
  • сертифікат відповідності
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу (лише для ввезеного з-за кордону бувшого у користуванні авто).
Раніше Finance.ua повідомляв, що купівля автомобіля за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems