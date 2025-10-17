Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити
Перед тим, як сповна насолоджуватися новим автомобілем після його купівлі, потрібно виконати кілька формальностей. Одна з них — сплата податків під час першої державної реєстрації автомобіля.
Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо, що треба про це знати і скільки доведеться сплатити.
Що відомо про збір під час держреєстрації легковика
При першій державній реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на державне пенсійне страхування.
Цей платіж є одноразовим та обов’язковим як для нових машин з автосалону, так і для вживаних авто, ввезених з-за кордону. Тож якщо плануєте поставити транспортний засіб на облік, варто заздалегідь ознайомитися з умовами нарахування цього збору.
Суми збору
Розмір збору залежить від вартості самої автівки без урахування податку на додану вартість.
У 2025 році за першу держреєстрацію авто доведеться сплатити такі суми:
- якщо ціна авто не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;
- більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%.
При цьому за першої реєстрації легкові електромобілі звільняються від сплати податку на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Вартість нового легкового автомобіля, що придбаний в автосалоні, зазначається у договорі купівлі-продажу, а вживаного, що ввезений з-за кордону — у вантажно-митній декларації.
Подальші кроки для держреєстрації авто
Якщо автомобіль був ввезений з-за кордону, після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого буде перевірено справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
Далі — фінальний етап — зареєструвати транспортний засіб, звернувшись до сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
З собою необхідно взяти такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
- митні документи;
- договір купівлі-продажу;
- сертифікат відповідності
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу (лише для ввезеного з-за кордону бувшого у користуванні авто).
Раніше Finance.ua повідомляв, що купівля автомобіля за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів.
