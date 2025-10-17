Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Перша реєстрація авто: скільки податку треба сплатити

Перед тим, як сповна насолоджуватися новим автомобілем після його купівлі, потрібно виконати кілька формальностей. Одна з них — сплата податків під час першої державної реєстрації автомобіля.

Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо, що треба про це знати і скільки доведеться сплатити.

Що відомо про збір під час держреєстрації легковика

При першій державній реєстрації легкового автомобіля в Україні власник сплачує збір на державне пенсійне страхування.

Цей платіж є одноразовим та обов’язковим як для нових машин з автосалону, так і для вживаних авто, ввезених з-за кордону. Тож якщо плануєте поставити транспортний засіб на облік, варто заздалегідь ознайомитися з умовами нарахування цього збору.

Суми збору

Розмір збору залежить від вартості самої автівки без урахування податку на додану вартість.

У 2025 році за першу держреєстрацію авто доведеться сплатити такі суми:

якщо ціна авто не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3% ;

— сплачується ; більше ніж 499 620 грн , але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює — сплачується ; більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%.

При цьому за першої реєстрації легкові електромобілі звільняються від сплати податку на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Вартість нового легкового автомобіля, що придбаний в автосалоні, зазначається у договорі купівлі-продажу, а вживаного, що ввезений з-за кордону — у вантажно-митній декларації.

Подальші кроки для держреєстрації авто

Якщо автомобіль був ввезений з-за кордону, після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації . Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого буде перевірено справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

Далі — фінальний етап — зареєструвати транспортний засіб, звернувшись до сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

З собою необхідно взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності

висновок про експертне дослідження транспортного засобу (лише для ввезеного з-за кордону бувшого у користуванні авто).

за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів. Раніше Finance.ua повідомляв , що купівля автомобіляне робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастішихпід час оформлення транспортних засобів.

