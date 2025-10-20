0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї показали перший у світі смартфон із унікальною системою охолодження (фото)

Технології&Авто
7
У Китаї показали перший у світі смартфон із унікальною системою охолодження (фото)
У Китаї показали перший у світі смартфон із унікальною системою охолодження (фото)
У Китаї відбулася презентація нового ігрового флагмана Red Magic 11 Pro. Пристрій отримав фірмову лицьову панель без вирізу та унікальну систему охолодження, яких немає в жодного конкурента.
У смартфоні комбінуються повітряне та водяне охолодження. Спеціальний серверний холодоагент циркулює в системі за допомогою мікрокерамічного насоса потужністю 80 мВт. Крім того, використовується вентилятор з рекордною швидкістю обертання 24 000 об/хв.
У компанії також зазначають, що технологія «подвійного теплового шляху» відводить тепло від однокристальної системи двома незалежними каналами. Завдяки цьому ефективність охолодження підвищується на 120%, а температура пристрою знижується в середньому на 6 °C.
У Китаї показали перший у світі смартфон із унікальною системою охолодження (фото)
За характеристиками все стандартно для флагманського рівня: 6,85-дюймовий 1,5К OLED-дисплей із частотою 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5T і основна камера з двома 50-мегапіксельними модулями.
Читайте також
Що виділяється, так це акумулятор — його ємність становить 8000 мАг, що на сьогодні є рекордом для флагманів нового покоління. Також є підтримка швидкої зарядки 120 Вт.
Базовий варіант Red Magic 11 Pro на 12+256 ГБ обійдеться в 700 доларів. Топова версія з 24 ГБ і 1 ТБ коштує 1100 доларів.
Red Magic 11 Pro і Xiaomi 17 — поки єдині смартфони на Snapdragon 8 Elite Gen 5. До кінця року список пристроїв із новим процесором має розширитися. А прийдешній флагман Samsung S26 Ultra отримає кастомну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5, що працює на рекордних частотах 4.74 ГГц.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems