0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати

Технології&Авто
19
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати
Згідно з новим аналізом від фірми Apptopia, що займається аналізом мобільних додатків, зростання мобільного застосунку ChatGPT, ймовірно, досягло свого піка. Аналіз глобальних тенденцій завантажень та щоденної активності користувачів (DAU) свідчить про сповільнення темпів зростання нових користувачів після квітня 2025 року.
Про це пише TechCrunch.
Apptopia зазначає, що відсоткове зростання нових глобальних завантажень сповільнилося після квітня. Прогнозується, що жовтень 2025 року (який минув лише наполовину) продемонструє падіння на 8,1% порівняно з вереснем.
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати
Важливо розуміти, що це стосується темпів зростання, а не загальної кількості завантажень. Додаток все ще отримує мільйони нових заватажень, але його загальний темп розширення ринку сповільнюється.
Зростання щоденної активної аудиторії (DAU) у світі вирівнялося протягом останнього місяця або наближається до того.
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати
Аналітики припускають, що уповільнення може бути пов’язане із завершенням фази експериментів з новим продуктом. Користувачі більше не використовують застосунок із шаленим інтересом, а інтегрують його у свою повсякденну рутину, відкриваючи лише за потреби.
Крім того, на зниження могли вплинути й інші фактори:
  • конкуренція: Зростання конкурентів, зокрема Google Gemini, який різко злетів у чартах у вересні після випуску нової моделі Nano Banana. Хоча Apptopia стверджує, що спад у ChatGPT почався раніше, ніж з’явився Gemini, конкуренція могла посилити нещодавнє падіння;
  • зміни в моделі ШІ: Оновлення GPT-5 у серпні, яке зробило чат-бот менш «приємним» і «товариським», могло знизити залученість користувачів, які шукали більш «персоналізований» досвід.
Apptopia зазначає, що одночасне падіння середнього часу та середньої кількості сеансів свідчить про те, що користувачі не просто стали ефективнішими у своїх запитах, а менше користуються додатком у цілому.
Для OpenAI це означає, що компанія більше не може покладатися лише на ефект новизни. Для відновлення зростання ключових метрик їй доведеться інвестувати в маркетинг та випускати нові функції, як це роблять інші відомі мобільні додатки.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems