Nuu представила смартфон із другим екраном за $300 (фото, відео)

Nuu представила смартфон із другим екраном за $300 (фото, відео)
Американський бренд Nuu представив новий смартфон Nuu B40 5G, який отримав другий дисплей на задній панелі — схожу ідею раніше реалізувала Xiaomi у своїх флагманах 17 Pro і 17 Pro Max.
Проте Nuu підходить до цього практичніше: другий екран тут компактний, але функціональний, а сам телефон коштує всього $299,99.
Основний екран Nuu B40 5G має діагональ 6,7 дюйма та AMOLED панель з роздільною здатністю Full HD+. Частота оновлення зображення становить 120 Гц, а пікова яскравість — 1100 ніт. Він трохи зігнутий по краях, що додає преміального вигляду.
На задній панелі розташовано другий 1,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 228×460 пікселів і яскравістю 500 ніт — компанія називає його Vista Display. Екран розміщено поруч із блоком основних камер, у невеликому виступі.
Камера на задній панелі подвійна. Вона включає 64-мегапіксельний головний модуль та додатковий 2-мегапіксельний макро модуль. В круглому отворі дисплея встановлена 16-мегапіксельна камера для автопортретів. Застосунок камери підтримує одночасну зйомку з фронтальної та основної камер, Pro-режим і можливість збереження фото у RAW-форматі — рідкість для бюджетного сегмента.
Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7025, має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища, але слота для карти пам’яті microSD тут немає. Nuu B40 5G отримав сканер відбитків пальців під екраном, подвійний слот для SIM-карт, двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2 і порт USB Type-C (USB 2.0). Водночас NFC та роз’єму для навушників тут немає. Акумулятор має місткість 5000 мА·год і підтримує провідну зарядку потужністю 33 Вт. Смартфон працює під управлінням ОС Android 15.
У США смартфон Nuu B40 уже доступний у кольорі Midnight Grey за ціною $299,99.
ITC.ua
multi app
