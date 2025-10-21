Авто для компаній: які найчастіше купують
За дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 53 тисячами нових легкових автомобілів. Більшість покупок — 69% — здійснили приватні клієнти, тоді як 31% автомобілів придбали юридичні особи. Це підтверджує, що приватний сегмент залишається головним драйвером ринку.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, продажі приватним клієнтам зросли на 5%, у той час як корпоративний сегмент зазнав скорочення на 10%.
Серед приватних покупців лідером став Toyota RAV4 з 1 988 проданими автомобілями. На другому місці опинився BYD Song Plus — 1 950 авто, далі йдуть Volkswagen ID. Unyx (1 538), Hyundai Tucson (1 451) та Renault Duster (1 264).
Корпоративні клієнти традиційно віддають перевагу практичним і надійним моделям.
Топ-5 моделей серед корпоративних клієнтів:
- Renault Duster — 2 599 од.
- Skoda Octavia — 729 од.
- Toyota Prado — 551 од.
- Skoda Kodiaq — 533 од.
- Toyota RAV4 — 516 од.
