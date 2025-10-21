0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Крипторинок все ще сильний попри жорсткий обвал — Galaxy Digital

Технології&Авто
13
Крипторинок все ще сильний попри жорсткий обвал — Galaxy Digital
Крипторинок все ще сильний попри жорсткий обвал — Galaxy Digital
Криптовалютний ринок фундаментально залишається сильним, попри крах у ніч на 11 жовтня 2025 року, який призвів до ліквідації ф’ючерсних позицій на понад $19 млрд.
Про це заявив керівник відділу загальних досліджень Galaxy Digital Алекс Торн.
На його думку, так зване «охолодження» не скасовує довгострокових драйверів зростання — особливо для штучного інтелекту. Особливо, аналітик звернув увагу на масштабну участь великих компаній і уряду США у фінансуванні сектору.
Крім того, Торн наголосив, що біткоїн, на його думку, зберігає позицію «цифрового золота» і може виграти на тлі зростання недовіри до фіскальної та монетарної політики урядів. Така роль, вважає експерт, робить першу криптовалюту стійкою до коливань традиційних ринків і макроекономічної невизначеності.
Він також відзначив, що подальший розвиток токенізації та стейблкоїнів, разом із позитивними регуляторними зрушеннями у США, створює сприятливі умови для таких ключових цифрових активів, як Ethereum і Solana. На думку Торна, ці чинники здатні підтримати відновлення ринку після нещодавніх коливань.
Читайте також
Втім, Торн зазначив, що інтерес до цифрових казначейських компаній (DAT) помітно знизився. Він пояснив це падінням вартості їхніх акцій, через що на ринку стало менше інвесторів, які раніше купували криптоактиви незалежно від цінових коливань. На його думку, це робить ринок більш вразливим у короткостроковій перспективі, навіть після недавнього періоду очищення.
За матеріалами:
incrypted
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems