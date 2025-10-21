Крипторинок все ще сильний попри жорсткий обвал — Galaxy Digital 21.10.2025, 01:16 — Технології&Авто

Криптовалютний ринок фундаментально залишається сильним, попри крах у ніч на 11 жовтня 2025 року, який призвів до ліквідації ф’ючерсних позицій на понад $19 млрд.

Про це заявив керівник відділу загальних досліджень Galaxy Digital Алекс Торн.

На його думку, так зване «охолодження» не скасовує довгострокових драйверів зростання — особливо для штучного інтелекту. Особливо, аналітик звернув увагу на масштабну участь великих компаній і уряду США у фінансуванні сектору.

Крім того, Торн наголосив, що біткоїн , на його думку, зберігає позицію «цифрового золота» і може виграти на тлі зростання недовіри до фіскальної та монетарної політики урядів. Така роль, вважає експерт, робить першу криптовалюту стійкою до коливань традиційних ринків і макроекономічної невизначеності.

Він також відзначив, що подальший розвиток токенізації та стейблкоїнів, разом із позитивними регуляторними зрушеннями у США, створює сприятливі умови для таких ключових цифрових активів, як Ethereum і Solana. На думку Торна, ці чинники здатні підтримати відновлення ринку після нещодавніх коливань.

Втім, Торн зазначив, що інтерес до цифрових казначейських компаній (DAT) помітно знизився. Він пояснив це падінням вартості їхніх акцій, через що на ринку стало менше інвесторів, які раніше купували криптоактиви незалежно від цінових коливань. На його думку, це робить ринок більш вразливим у короткостроковій перспективі, навіть після недавнього періоду очищення.

