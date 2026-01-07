ПАРТНЕРСЬКА CES 2026: Samsung показала нове покоління AI-пристроїв для дому Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

CES 2026: Samsung показала нове покоління AI-пристроїв для дому

На виставці CES 2026 компанія Samsung провела презентацію The First Look, під час якої показала нове покоління пристроїв і технологій зі штучним інтелектом. Основний фокус заходу — розвиток аудіо-візуального напряму та формування екосистеми, у якій техніка не просто відтворює контент, а активно підлаштовується під користувача.

Флагманом презентації став 130-дюймовий телевізор Micro RGB — перший у світі дисплей такого формату з технологією незалежного керування кожним RGB-діодом. За рахунок цього телевізор забезпечує надзвичайно точну передачу кольорів і високий рівень деталізації як у світлих, так і в темних сценах. Штучний інтелект відповідає за оптимізацію зображення в реальному часі, а новий дизайнерський підхід робить великий екран візуальним центром житлового простору.

У межах AV-стратегії Samsung також розвиває напрям AV Audio. Нові аудіорішення орієнтовані на створення об’ємного звучання, яке синхронізується з відеорядом і адаптується до типу контенту — від спортивних трансляцій до фільмів і серіалів. Компанія підкреслює, що саме тісна інтеграція звуку та зображення є основою сучасного домашнього перегляду.

Окремим елементом презентації стали проєктори. Портативні моделі Samsung отримали AI-функції, які дозволяють автоматично налаштовувати геометрію та якість зображення на стінах, стелях або інших нестандартних поверхнях. Це розширює можливості використання проєкторів у побуті та робить їх частиною універсальної мультимедійної екосистеми.

Ігровий сегмент на CES 2026 був представлений оновленою лінійкою моніторів Odyssey. Samsung продовжує інвестувати в розвиток цього напряму, пропонуючи моделі з підвищеною роздільною здатністю, високою частотою оновлення та орієнтацією не лише на геймерів, а й на творців контенту. Компанія розглядає монітори як логічне продовження AV-лінійки, де важливу роль відіграють і візуальні, і аудіо-технології.

Презентація The First Look у рамках CES 2026 показала стратегічний курс Samsung на поєднання штучного інтелекту з аудіо-візуальними продуктами. Телевізори, монітори, проєктори та аудіосистеми поступово перетворюються з окремих пристроїв на взаємопов’язані елементи єдиного цифрового середовища для дому.

Samsung За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.