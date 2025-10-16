0 800 307 555
укр
США конфіскували у криптошахраїв біткоїни на $15 млрд

Кримінал
Міністерство юстиції США вилучило біткоїни на суму $15 млрд у лідера злочинної організації Prince Group, яка ошукала тисячі жертв у США через криптовалютні інвестиційні шахрайства, відомі як «pig butchering» («забій свиней»).
Про це пише BleepingComputer.
Це новий рекорд: пальму першості до цього утримувало вилучення $7,3 млрд у BTC (які навряд чи отримають ошукані) у так званої «королеви біткоїну».

Як працювала схема

Злочинці виходили на жертву через соцмережі, сайти знайомств або месенджери, поступово входили у довіру, а потім переконували інвестувати в нібито прибуткові криптопроєкти. Насправді ж усі кошти переводили на рахунки шахраїв.
Злочинне угруповання Prince Group діє щонайменше з 2015 року, має понад 100 фіктивних компаній у більш ніж 30 країнах, залучає тисячі людей як примусових співучасників і обманює потерпілих по всьому світу, уникаючи переслідування правоохоронців.
«Prince Group реалізувала ці схеми, торгуючи сотнями працівників і змушуючи їх працювати у спеціальних комплексах у Камбоджі — часто під загрозою насильства. Комплекси мали великі гуртожитки, оточені високими мурами та колючим дротом, і фактично функціонували як табори примусової праці», — повідомив у вівторок представник Міністерства юстиції США.
Керівником злочинної мережі є Чен Чжи (Chen Zhi), відомий також як Вінсент. Він очолює Prince Group і організував масштабну схему криптоінвестиційного шахрайства, однак досі перебуває на волі. Згідно з документами, він особисто займався підкупом посадовців, щоб уникнути перевірок, керував «таборовими» об’єктами і застосовував насильство проти людей, яких утримували примусово.
Для відмивання грошей Чжи наказував своїм спільникам використовувати розподіл великих обсягів криптовалюти між сотнями адрес, щоб замаскувати шлях коштів. Згодом ці активи переводили у гаманці на біржах або конвертували у фіат та розміщували на банківських рахунках. Шахраї також використовували автоматизовані кол-центри, які оперували мільйонами телефонних номерів.
Частину коштів злочинці витратили на розкішні подорожі, яхти, приватні літаки, вілли, а також купівлю картини Пікассо на аукціоні в Нью-Йорку. Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вже запровадив санкції проти Чен Чжи та ще 146 учасників Prince Group.
Втрати американців від онлайн-інвестиційних шахрайств протягом останніх років перевищили $16,6 млрд, — зазначили в OFAC. А за оцінками уряду США, лише у 2024 році американці втратили щонайменше $10 млрд через шахрайські операції, що базуються у Південно-Східній Азії — на 66% більше, ніж роком раніше.
Криптовалюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
