Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів Сьогодні 12:19 — Кримінал

Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів

Кіберполіцейські Київщини та слідчі Печерського управління поліції викрили 35-річну працівницю банку, яка систематично привласнювала кошти з рахунків померлих клієнтів.

Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України

За даними правоохоронців, жінка діяла упродовж 2020−2021 років, маючи доступ до внутрішніх систем фінансової установи через робочий комп’ютер.

Як працювала «схема»

Отримавши інформацію про клієнтів, які померли, працівниця змінювала їхні персональні дані у банківських системах.

Підміняла фінансові номери телефонів, прив’язані до рахунків, на власні.

Ініціювала перекази коштів на свої рахунки та банківські картки.

Правоохоронці задокументували шість випадків таких махінацій — загальна сума збитків становить близько 500 тис. грн.

Під час обшуку в помешканні фігурантки вилучили комп’ютерну техніку, Під час обшуку в помешканні фігурантки вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Жінці вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство, незаконні дії з платіжними документами та несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідство з’ясувало, що з 2020 року підозрювана працювала у п’яти різних банках. Перевіряється інформація про можливі нові епізоди злочинної діяльності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.