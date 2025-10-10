0 800 307 555
Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів

Кримінал
36
Кіберполіцейські Київщини та слідчі Печерського управління поліції викрили 35-річну працівницю банку, яка систематично привласнювала кошти з рахунків померлих клієнтів.
Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України
За даними правоохоронців, жінка діяла упродовж 2020−2021 років, маючи доступ до внутрішніх систем фінансової установи через робочий комп’ютер.

Як працювала «схема»

  • Отримавши інформацію про клієнтів, які померли, працівниця змінювала їхні персональні дані у банківських системах.
  • Підміняла фінансові номери телефонів, прив’язані до рахунків, на власні.
  • Ініціювала перекази коштів на свої рахунки та банківські картки.
Правоохоронці задокументували шість випадків таких махінацій — загальна сума збитків становить близько 500 тис. грн.
Під час обшуку в помешканні фігурантки вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.
Жінці вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство, незаконні дії з платіжними документами та несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Слідство з’ясувало, що з 2020 року підозрювана працювала у п’яти різних банках. Перевіряється інформація про можливі нові епізоди злочинної діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
