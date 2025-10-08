У Києві підприємець за $4,5 тисячі фіктивно працевлаштовував іноземців Сьогодні 18:35 — Кримінал

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичні поліцейські повідомили про підозру підприємцю, який за $4500 організував схему незаконної легалізації іноземців на території України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

Фіктивне працевлаштування за гроші

За даними досудового розслідування, підозрюваний пропонував громадянам із країн Центральної Азії, які хотіли залишитися в Україні, так званий «пакет послуг». Йшлося про фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, що працювало у сфері торгівлі. Це давало змогу іноземцям отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Крім того, чоловік обіцяв допомогу у «вирішенні питань» у Державній міграційній службі. Вартість такої легалізації він оцінив у 4 500 доларів США.

Покарання

Правоохоронці задокументували факт отримання ним частини коштів від «клієнта» та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки , печатки на різні ФОП, українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Наразі, слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

