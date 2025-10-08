У Києві підприємець за $4,5 тисячі фіктивно працевлаштовував іноземців
Столичні поліцейські повідомили про підозру підприємцю, який за $4500 організував схему незаконної легалізації іноземців на території України.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.
Фіктивне працевлаштування за гроші
За даними досудового розслідування, підозрюваний пропонував громадянам із країн Центральної Азії, які хотіли залишитися в Україні, так званий «пакет послуг». Йшлося про фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, що працювало у сфері торгівлі. Це давало змогу іноземцям отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Крім того, чоловік обіцяв допомогу у «вирішенні питань» у Державній міграційній службі. Вартість такої легалізації він оцінив у 4 500 доларів США.
Покарання
Правоохоронці задокументували факт отримання ним частини коштів від «клієнта» та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, печатки на різні ФОП, українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.
Наразі, слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
