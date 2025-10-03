У Києві повідомлено про підозру 12 посадовцям через розтрату майже 73 млн грн Сьогодні 18:00 — Кримінал

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств і РДА. Крім того, підозри отримали двоє керівників підрядних організацій.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією слідства, через службову недбалість та участь у схемах заволодіння бюджетними коштами Київ зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн гривень. Серед сфер зловживань — закупівлі дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до машин швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Основні випадки зловживань

Київпастранс: начальниця управління не провела моніторинг цін на електроенергію за період з лютого 2023 по лютий 2024 року, через що переплата склала 47,2 млн грн.

Київзеленбуд: колишній гендиректор, головний агроном та керівник товариства розтратили 4,8 млн грн під час робіт з ліквідації амброзії.

Департамент муніципальної безпеки КМР: директор не організував контроль очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів, що призвело до переплати майже 11 млн грн.

Благоустрій парку «Орлятко»: ексначальник відділу КО «Київзеленбуд» та керівник підрядної організації заволоділи 800 тис. грн;

КП «ШЕУ Солом’янського району»: закупівля дорожньої солі із переплатою 2 млн грн;

КП «ШЕУ Подільського району»: закупівля антипаркувальних стовпчиків на 1,5 млн грн, які не відповідали ДСТУ;

Київмедспецтранс: заволодіння 1,9 млн грн на запчастини для швидких;

КП «ШЕУ Голосіївського району»: закупівля солі другого ґатунку замість вищого, збитки — 1,4 млн грн;

Голосіївська РДА: розтрата майже 1 млн грн під час ремонту паркінгу;

Солом’янська РДА: неналежне виконання обов’язків під час ремонту школи, збитки понад 500 тис. грн;

Святошинський психоневрологічний інтернат: закупівля робіт з ремонту гібридної сонячної електростанції, збитки — майже 700 тис. грн.

Дії посадовців кваліфіковано:

за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);

за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки);



за ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та заволодінні бюджетними грошима шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану).



