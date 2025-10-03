0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві повідомлено про підозру 12 посадовцям через розтрату майже 73 млн грн

Кримінал
17
Київська міська прокуратура повідомила про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств і РДА. Крім того, підозри отримали двоє керівників підрядних організацій.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За версією слідства, через службову недбалість та участь у схемах заволодіння бюджетними коштами Київ зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн гривень. Серед сфер зловживань — закупівлі дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до машин швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Основні випадки зловживань

  • Київпастранс: начальниця управління не провела моніторинг цін на електроенергію за період з лютого 2023 по лютий 2024 року, через що переплата склала 47,2 млн грн.
  • Київзеленбуд: колишній гендиректор, головний агроном та керівник товариства розтратили 4,8 млн грн під час робіт з ліквідації амброзії.
  • Департамент муніципальної безпеки КМР: директор не організував контроль очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів, що призвело до переплати майже 11 млн грн.
  • Благоустрій парку «Орлятко»: ексначальник відділу КО «Київзеленбуд» та керівник підрядної організації заволоділи 800 тис. грн;
  • КП «ШЕУ Солом’янського району»: закупівля дорожньої солі із переплатою 2 млн грн;
  • КП «ШЕУ Подільського району»: закупівля антипаркувальних стовпчиків на 1,5 млн грн, які не відповідали ДСТУ;
  • Київмедспецтранс: заволодіння 1,9 млн грн на запчастини для швидких;
  • КП «ШЕУ Голосіївського району»: закупівля солі другого ґатунку замість вищого, збитки — 1,4 млн грн;
  • Голосіївська РДА: розтрата майже 1 млн грн під час ремонту паркінгу;
  • Солом’янська РДА: неналежне виконання обов’язків під час ремонту школи, збитки понад 500 тис. грн;
  • Святошинський психоневрологічний інтернат: закупівля робіт з ремонту гібридної сонячної електростанції, збитки — майже 700 тис. грн.

Дії посадовців кваліфіковано:

  • за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);
  • за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки);
  • за ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та заволодінні бюджетними грошима шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems