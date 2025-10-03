Чиновниця наживалась на ремонті укриттів: заволоділа 6,8 млн гривень (фото)
Як повідомляє прокуратура, судитимуть посадовицю міськради та інженера — вони заволоділи 6,8 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах Дніпропетровщини.
Слідством встановлено, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством на проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах м. Самар.
Надалі інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості — завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.
Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму 6,8 млн грн.
