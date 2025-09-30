Митники зупинили партію Apple iPhone на 1,5 млн грн — деталі Сьогодні 15:34 — Кримінал

Митники зупинили партію Apple iPhone на 1,5 млн грн — деталі

Митники на пункті пропуску «Шегині» виявили партію контрабандних iPhone на суму 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«Сьогодні, 30 вересня, у пункт пропуску «Шегині — Медика» із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes під керуванням жителя Прикарпаття," — пишуть митники.

Для проходження митного контролю 36-ти річний водій обрав смугу «зелений коридор», передбачену для переміщення товарів без декларування.

Читайте також Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17

Але під час огляду авто працівники митниці виявили у пакеті серед особистих речей 18 Apple iPhone.15 із них останньої серії: 7 IPhone 17 Pro Max і 8 iPhone air.

Орієнтована вартість товарів — 1,5 млн гривень.

Наразі триває документування порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.