Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у справі Міноборони Сьогодні 19:30 — Кримінал

НАБУ і САП відкрили матеріали слідства у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф. Після ознайомлення з ними стороною захисту справу скерують до суду.

Як зауважили у ЦПК, серед підозрюваних — екскерівник департаменту Міноборони Богдан Хмельницький та власниця пов’язаних компаній-постачальниць Тетяна Глиняна.

Слідство встановило, що у 2022−2023 роках ЗСУ забезпечували продуктами через закупівлю так званих продуктових комплектів. Їхня ціна визначалася як середня вартість усіх товарів з каталогу.

Це дало змогу постачальникам маніпулювати цінами — завищувати на популярні продукти й занижувати на ті, що майже не використовуються.

Внаслідок цього, з серпня по грудень 2022 року дві компанії, які належать Глиняній, незаконно одержали понад 733 млн грн. Хмельницький своєю чергою сприяв вчиненню злочину тим, що під час підписання договорів «не помічав цінових аномалій».

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у зазначений період, виділені в окреме провадження, розслідування у якому триває. Крім того, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.

Слідством встановлено, що упродовж 2022−2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найвживаніші, як-от овочі, крупи, м’ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи.

Ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня чи абрикоси взимку).

Тобто на перший погляд порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки.

У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини набуття таких активів наразі з’ясовуються.

Наприкінці січня 2023 року на сайті ZN.UA вийшло розслідування журналіста, який оприлюднив угоду Міноборони щодо харчування військових у шести тилових областях на суму понад 13 мільярдів гривень. У документі гуртові ціни на деякі продукти було завищено у 2−3 рази порівняно з роздрібними цінами у мережі магазинів Сільпо у Києві.

Зокрема Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині становила близько 7 грн за штуку. Це викликало найбільший резонанс, особливо коли у міністерстві спробували пояснити, що закуповували яйця не поштучно, а на кілограми.

5 вересня 2023 року Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади очільника Міністерства оборони України. Втім, керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного чи свідка у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях харчових продуктів для ЗСУ.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.