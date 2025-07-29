«Золоті яйця» для Міноборони: ВАКС заочно арештував постачальницю харчів для ЗСУ — Finance.ua

«Золоті яйця» для Міноборони: ВАКС заочно арештував постачальницю харчів для ЗСУ Сьогодні 11:13 — Кримінал

«Золоті яйця» для Міноборони: ВАКС заочно арештував постачальницю харчів для ЗСУ

Вищий антикорупційний суд 28 липня заочно арештував власницю двох компаній, які постачали продукти харчування для Збройних сил України за завищеними цінами. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує пресслужба САП.

Йдеться про фігурантку справи щодо постачання продовольства для українських військових у 2022−2023 роках. Вона є власницею компаній, які уклали договори з Міністерством оборони на надання послуги з організації харчування.

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Послуга передбачала закупівлю комплектів продуктів згідно з каталогом, що складався з 409 найменувань.

Слідство встановило, що схема зловживань передбачала завищення цін на продукти з високим попитом та одночасне заниження вартості менш затребуваних товарів. Такий підхід дозволив компаніям-постачальницям у період із серпня до грудня 2022 року незаконно отримати понад 733 мільйони гривень з державного бюджету.

Після затримання підозрюваної і доставки її до місця проведення досудового розслідування суд повторно розглядатиме питання щодо застосування тримання під вартою вже в очному порядку.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до реалізації цієї схеми.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф;

після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

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