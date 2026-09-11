Гроші у посилках: посадовців Луганської ОДА підозрюють у розкраданні бюджету Сьогодні 09:44 — Кримінал Під час обшуків вилучили близько 5 млн грн, gp.gov.ua

Посадовців одного з департаментів Луганської обласної державної адміністрації підозрюють у заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі рекламних та маркетингових послуг.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці адміністрації організували формальну конкуренцію на тендері, забезпечили перемогу визначеному підприємцю, а частину отриманих коштів переводили в готівку та передавали через поштові посилки. Про підозру повідомлено директорці департаменту, її заступнику та ФОПу, залученому до реалізації схеми.

Як організували тендер

У березні 2026 року департамент оголосив у Prozorro закупівлю рекламних та маркетингових послуг очікуваною вартістю понад 3,2 млн грн.

За версією слідства, щоб створити формальну конкуренцію, до тендеру залучили громадську організацію як «технічного» учасника. Її представникам заздалегідь дали вказівку не знижувати цінову пропозицію під час аукціону.

Щоб створити формальну конкуренцію, до тендеру залучили громадську організацію як «технічного» учасника, gp.gov.ua

Оскільки у закупівлі брали участь лише два учасники, це дало змогу забезпечити перемогу визначеному підприємцю. З ним уклали договір на 3,21 млн грн.

Після цього переможець тендеру передав частину робіт іншому підконтрольному учаснику схеми, уклавши з ним субпідрядний договір на понад 455 тис. грн.

Гроші передавали через поштові посилки

Частину бюджетних коштів, отриманих за актами виконаних робіт, надалі переводили в готівку.

Для конспірації гроші, за даними слідства, передавали не особисто, а поштовими відправленнями. Після зняття коштів підприємиця залишала собі обумовлену частину, а решту відправляла посилками іншому учаснику схеми.

Гроші передавали через поштові посилки, gp.gov.ua

Так, одну з посилок із 76,8 тис. грн готівки відправили з Кропивницького та отримали у Дніпрі. Ще 63 тис. грн аналогічним способом надіслали із Закарпаття.

Надалі одержувач, за матеріалами слідства, передавав ці кошти директорці департаменту відповідно до попередніх домовленостей.

Загальна сума бюджетних коштів, якими, за даними слідства, заволоділи учасники схеми, становить 192 тис. грн.

Під час обшуків вилучили близько 5 млн грн

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 5 млн грн, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи з розрахунками ймовірних «відкатів».

Підозрюваних затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України — у пособництві та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.