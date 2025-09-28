0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17

Технології&Авто
31
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17
Apple доручила своїм постачальникам підняти виробництво базової моделі iPhone 17 на щонайменше 30% після того, як попередні замовлення на новий смартфон перевищили очікування компанії.
Про це інформує Reuters з посиланням на видання The Information.
Читайте також
Згідно з повідомленням, більшість покупців обирають стандартний iPhone 17 вартістю 799 доларів, а не дорожчі версії Pro, ціна яких стартує від 1 099 доларів.
Зазвичай версії Pro пропонують кращі матеріали, камери, процесори та дисплеї.
Для задоволення попиту Apple звернулася до Luxshare Precision — одного з двох ключових виробників iPhone у Китаї.
Компанію попросили збільшити щоденне виробництво базового iPhone 17 приблизно на 40%.
Читайте також
У виданні пояснили, що ця зміна підкреслює, що навіть Apple, яка давно відома тим, що підштовхує клієнтів до своїх найприбутковіших пристроїв, стикається з більш чутливим до ціни попитом, що викликає питання про її здатність підтримувати зростання за рахунок преміальних оновлень.
Аналітики зазначають, що продажі моделей за нижчою ціною можуть негативно вплинути на прибутки Apple, навіть якщо вони допомагають компанії захистити свою частку ринку.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems