В iPhone 17 знайшли перший серйозний недолік: що сталося

Деякі власники iPhone 17 звернулися на форуми підтримки Apple з проханням про допомогу щодо періодичних провалів Wi-Fi-з'єднання. Ці конкретні повідомлення стосуються лише нового сімейства пристроїв iPhone 17.

Про це пише Аppleinsider

В чому проблема

Однією спільною рисою є те, що Wi-Fi, а іноді й Bluetooth, пропадає, коли iPhone 17 заблоковано або розблоковано.

Деякі користувачі, які повідомляють про це, кажуть, що з’єднання потім скидається через кілька секунд.

«Це як чіпи, які керують Wi-Fi та Bluetooth, скидаються щоразу, коли ви будите телефон», — пише один користувач на Reddit.

Цей користувач зазначає, що через це AirPlay не працює. Інші кажуть, що це означає, що бездротовий CarPlay також не працюватиме.

Окрім блокування та розблокування iPhone, багато користувачів стверджують, що проблема виникає лише тоді, коли вони носять Apple Watch.

Зокрема, якщо вони носять годинник — і він розблокований — тоді у них проблема.

але є й такі, що стосуються iPhone Air та iPhone 17 Pro Max. Як вперше помітив MacRumors, більшість повідомлень стосуються iPhone 17,але є й такі, що стосуються iPhone Air та iPhone 17 Pro Max.

Реакція Apple

Поки що Apple публічно не коментувала ситуацію. Кілька користувачів стверджують, що повідомили про проблему та отримали інформацію про неї, яку передають інженерам Apple.

Результати виявилися такими:

iPhone 17 Pro Max — 17 годин 54 хвилини;

iPhone 17 Pro — 15 годин 32 хвилини;

iPhone 17 — 12 годин 47 хвилини;

iPhone Air — 12 годин і 2 хвилини.

Водночас оглядач CNN Underscored Генрі Кейсі виявив дефект роботи камери нового iPhone Air під час тестування пристрою на концерті. На зроблених за умов яскравого освітлення знімках з'являються візуальні артефакти — зокрема, чорні прямокутники та білі хвилясті лінії.

Аналогічні проблеми було помічено і при використанні iPhone 17 Pro. За оцінкою Кейсі, дефект виявлявся приблизно в одному з десяти кадрів, переважно під час зйомки світлодіодних екранів. Візуальні спотворення зачіпали ділянки зображення, на які безпосередньо потрапляло інтенсивне світло від дисплеїв.

