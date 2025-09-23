0 800 307 555
НКЦПФР знайшла ще три сумнівні інвестпроєкти

Фондовий ринок
1
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила список фінансових проєктів, які можуть бути ризиковими.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
«Наразі список містить 447 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті Комісії в розділі „Захист прав інвесторів“», — сказано в повідомленні.
До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали:
Нагадуємо, що до сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів: немає ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження, відсутній належний контроль, активно використовується агресивна реклама, обіцяють надприбутки й приховують ризики.
Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.
Нагадаємо, раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop. Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції.
НКЦПФР працює над збільшенням кількості привабливих інструментів на ринку, окрім облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), стоїть завдання допомогти з організацією в найближчі два роки мінімум п’яти первинних або вторинних первинних розміщень (IPO або SPO).
Інвестиції
