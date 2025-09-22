Ryanair запускає нові маршрути до Португалії (список) Сьогодні 15:10 — Фондовий ринок

Ryanair запускає нові маршрути до Португалії (список)

Ірландський лоукостер Ryanair додає кілька напрямків до Португалії.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Instagram

Буде запущено чотири нові португальські маршрути в різні аеропорти Європи (зокрема два в міста Польщі):

Порту (Португалія) — Гетеборг (Швеція);

Порту (Португалія) — Варшава (Польща);

Фару (Португалія) — Краків (Польща);

Мадейра (Португалія) — Шаннон (Ірландія).

При цьому рейси за шведським напрямком почнуть виконуватися з 26 жовтня 2025 року, а за рештою — вже з цього тижня.

Війна між Ryanair та Іспанією

Уже не перший рік ірландський лоукостер Ryanair веде напружену податкову війну з іспанським оператором аеропортів Aena, що перебуває під державним контролем.

Бюджетний перевізник заявляє, що Іспанія стягує «надмірні збори» з рейсів, що літають через її аеропорти. Тим часом, в Aena заявляють, що їхні тарифи точно не є найвищими в Європі. Тим не менш, цей конфлікт уже призвів до скорочення польотної програми Ryanair до Іспанії — одного з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Так, на літо 2025 року авіакомпанія вже скоротила рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії.

Пізніше в Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до країни. Тепер же керівництво лоукостера перейшло від погроз до дії.

Також з 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо ручної поклажі для авіапасажирів Ryanair.

Тепер мандрівникам дозволено брати на борт літака сумку розміром 40×30×20 сантиметрів, що більше, ніж раніше, коли дозволені розміри становили 40×25×20 сантиметрів.

