Ryanair запускає нові маршрути до Португалії (список)
Ірландський лоукостер Ryanair додає кілька напрямків до Португалії.
Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Instagram.
Буде запущено чотири нові португальські маршрути в різні аеропорти Європи (зокрема два в міста Польщі):
- Порту (Португалія) — Гетеборг (Швеція);
- Порту (Португалія) — Варшава (Польща);
- Фару (Португалія) — Краків (Польща);
- Мадейра (Португалія) — Шаннон (Ірландія).
При цьому рейси за шведським напрямком почнуть виконуватися з 26 жовтня 2025 року, а за рештою — вже з цього тижня.
Війна між Ryanair та Іспанією
Уже не перший рік ірландський лоукостер Ryanair веде напружену податкову війну з іспанським оператором аеропортів Aena, що перебуває під державним контролем.
Бюджетний перевізник заявляє, що Іспанія стягує «надмірні збори» з рейсів, що літають через її аеропорти. Тим часом, в Aena заявляють, що їхні тарифи точно не є найвищими в Європі. Тим не менш, цей конфлікт уже призвів до скорочення польотної програми Ryanair до Іспанії — одного з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Так, на літо 2025 року авіакомпанія вже скоротила рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії.
Пізніше в Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до країни. Тепер же керівництво лоукостера перейшло від погроз до дії.
Також з 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо ручної поклажі для авіапасажирів Ryanair.
Тепер мандрівникам дозволено брати на борт літака сумку розміром 40×30×20 сантиметрів, що більше, ніж раніше, коли дозволені розміри становили 40×25×20 сантиметрів.
