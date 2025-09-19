Київстар підніме вартість кількох тарифів (ціна) Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Київстар підніме вартість кількох тарифів (ціна)

Мобільний оператор Київстар ухвалив рішення підняти вартість кількох затребуваних тарифних планів.

Про це пише компанія на офіційному сайті

Причини

Як пишуть в компанії, основна причина — через дорожчання електроенергії/пального та загальну інфляцію.

«Влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%. Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а також аби інженери виїздили на локації, підтримували та ремонтували обладнання, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг», — сказано там.

Як оновлюються умови деяких тарифів:

З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні.

а із Суперсилою Економія — З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.

Що пропонує Київстар

Які можливості доступні для абонентів:

Виберіть спеціальну пропозицію та підключіть вигідний тариф контракту, що відповідає вашим потребам.

Збільште обсяги тарифу — ви можете без доплат протягом трьох місяців подвоювати певні послуги, що пропонуються у тарифі, а для тарифу LOVE UA Контракт підключити пакет 25 ГБ та 250 хвилин.

Перейдіть на інший тариф — виберіть з актуальної лінійки або із запропонованих.

Як і раніше, абонентам доступні Суперсили, що дають змогу без доплат розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних вигідних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця у застосунку Мій Київстар.

Компанія надішле SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.

Дізнатися більше про оновлення можна у Мій Київстар , або зателефонувати за номером 477*9 або скористатися чат-ботом Зоряна на сайті чи в додатку.

Довідка Finance.ua:

Материнська компанія мобільного оператора Kyivstar Group Ltd. («Київстар») оголосила про завершення історичного лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market («Nasdaq»). Акції Київстару торгуються на Nasdaq під тікером KYIV. Це дає глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України.

Нагадаємо, з 25 червня 2025 року деякі тарифи Київстар стали недоступними для підключення для нових абонентів.

