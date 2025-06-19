«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів — Finance.ua

«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів

Мобільний оператор «Київстар» закриває для підключення деякі тарифи контракту та передплати, включно з тарифами «Все разом».

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що з 25 червня 2025 року деякі тарифи стануть недоступними для підключення для нових абонентів.

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Які тарифи закривають

Love UA Світло;

Love UA Сила;

Love UA Магніт Контракт;

Love UA Світло Контракт;

Love UA Сила Контракт;

Love UA Успіх Контракт;

Все разом Наснага;

Все разом Сила;

Все разом Міць.

Водночас перейти на ці тарифи можна до 24 червня 2025 року включно. Для абонентів, які вже користуються одним із цих тарифів, умови залишаються без змін — тариф діятиме і надалі.

«Київстар» також пообіцяв невдовзі представити нову лінійку тарифів «Все разом» для передплати та контракту. Ознайомитися з умовами нових тарифів можна буде з 25 червня 2025 року на сайті

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