«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів — Finance.ua
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«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів

Особисті фінанси
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«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів
«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів
Мобільний оператор «Київстар» закриває для підключення деякі тарифи контракту та передплати, включно з тарифами «Все разом».
Про це повідомила пресслужба компанії.
Там зазначили, що з 25 червня 2025 року деякі тарифи стануть недоступними для підключення для нових абонентів.
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Які тарифи закривають

  • Love UA Світло;
  • Love UA Сила;
  • Love UA Магніт Контракт;
  • Love UA Світло Контракт;
  • Love UA Сила Контракт;
  • Love UA Успіх Контракт;
  • Все разом Наснага;
  • Все разом Сила;
  • Все разом Міць.

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Водночас перейти на ці тарифи можна до 24 червня 2025 року включно. Для абонентів, які вже користуються одним із цих тарифів, умови залишаються без змін — тариф діятиме і надалі.
«Київстар» також пообіцяв невдовзі представити нову лінійку тарифів «Все разом» для передплати та контракту. Ознайомитися з умовами нових тарифів можна буде з 25 червня 2025 року на сайті.
Нагадаємо, українці можуть зберігати власні телефонні номери навіть у разі відмови від послуг конкретного оператора. У новому матеріалі Finance.ua розглянув покрокові дії, як перенести номер до іншого оператора, на прикладі «Київстар», «Vodafone Україна» та «Lifecell».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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