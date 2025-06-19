«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів — Finance.ua

«Київстар» попередив про закриття деяких тарифів
Мобільний оператор «Київстар» закриває для підключення деякі тарифи контракту та передплати, включно з тарифами «Все разом».
Про це повідомила пресслужба компанії.
Там зазначили, що з 25 червня 2025 року деякі тарифи стануть недоступними для підключення для нових абонентів.
Які тарифи закривають
- Love UA Світло;
- Love UA Сила;
- Love UA Магніт Контракт;
- Love UA Світло Контракт;
- Love UA Сила Контракт;
- Love UA Успіх Контракт;
- Все разом Наснага;
- Все разом Сила;
- Все разом Міць.
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Водночас перейти на ці тарифи можна до 24 червня 2025 року включно. Для абонентів, які вже користуються одним із цих тарифів, умови залишаються без змін — тариф діятиме і надалі.
«Київстар» також пообіцяв невдовзі представити нову лінійку тарифів «Все разом» для передплати та контракту. Ознайомитися з умовами нових тарифів можна буде з 25 червня 2025 року на сайті.
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