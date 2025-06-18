Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС із січня 2026-го — Finance.ua

Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС із січня 2026-го Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС із січня 2026-го

Європейська комісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома», що діє в Євросоюзі. Якщо пропозицію підтримають, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових витрат уже з 1 січня 2026 року.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Інтерфакс-Україна».

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що:

українці з SIM-картами українських операторів зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися інтернетом у ЄС за внутрішніми тарифами;

такі ж умови поширюватимуться на європейців, які перебуватимуть в Україні.

«Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС і вдома. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

У Брюсселі наголошують, що роумінг — це перша галузь, де режим внутрішнього ринку ЄС буде поширено на Україну. Це стане ще одним кроком на шляху до євроінтеграції.

Пропозицію Єврокомісії має ще схвалити Рада ЄС. У разі позитивного рішення нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. Наступний етап — офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС. Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій.

Як пояснили у НКЕК, ️закон про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) набув чинності , але не введений у дію, тому що рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу ЄС ще не ухвалено.

17 червня Зеленський підписав закон № 10265 про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.

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